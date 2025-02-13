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美國1月CPI按年升至3%，通脹速度超預期

13/02/2025

美國1月CPI按年升至3%，通脹速度超預期

　　美國1月消費物價指數(CPI)按年升幅加快至3%，高於市場預期的2.9%，前值為2.9%。期內撇除食品及能源，核心CPI按年上升3.3%，同樣高於市場預期的3.1%，前值為3.2%。

 

撰文：經濟通國金組

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