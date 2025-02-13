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對沖基金新星Keystone急轉軚，上季清倉三大中概股ETF

13/02/2025

 

　　華爾街億萬富豪投資者泰珀(David Tepper)旗下的Appaloosa對沖基金在第四季全面增持中國概念股及相關股票基金，引發市場對撈底中概股的興趣。有人興致勃勃入場，然而有人則選擇果斷離開，總部設在新加坡、投資成績驚人的對沖基金新星Keystone，才在去年第三季建倉三大中國股票ETF，最新顯示其在第四季便將這批ETF悉數清倉，Keystone同時還清倉了阿里巴巴美股並大幅減持拼多多。

 

　　Keystone於去年第四季除了清倉三大中概ETF和阿里美股外，另外還清倉老虎國際；期內Keystone建倉網易美股持有4.7萬份，建倉富途持有2.8萬份，建倉滿幫集團持有59萬份；增持華住3.6萬份；減持拼多多123萬份，減持百勝中國美股81萬份，減持攜程美股49萬份，減持新東方美股9.8萬份，減持理想汽車美股36份。

 

網易獲捧升3%，Keystone上季建倉其美股

 

　　網易(09999)現價升3.1%，報171.5元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.9%。該股成交約176萬股，涉資3億元。

 

　　據總部設在新加坡的新興對沖基金Keystone，向美國證交會提交的13F文件顯示，該基金於去年第四季建倉網易持有4.7萬份，建倉富途持有2.8萬份，建倉滿幫集團持有59萬份，增持華住3.6萬份，減持拼多多123萬份，減持百勝中國81萬份，減持攜程49萬份，減持新東方9.8萬份，減持理想汽車36份。獲資金關注，華住集團-S(01179)升3.5%，報26.65元，理想汽車(02015)升1.5%，報102.4元。

 

阿里遭知名對沖基金清倉仍升3%

 

　　彭博對Keystone Investors Pte的13F申報文件分析發現，這家總部設在新加坡的新興對沖基金第四季已將不久前剛剛建倉的三大中國股票ETF悉數賣出，同時還清倉了阿里巴巴持股。

 

　　阿里巴巴(09988)AI炒作勢頭續旺，現價升2.9%，報117.1元，該股成交約3452萬股，涉資40.22億元，最高見117.5元，最低見115.2元。

 

撰文：經濟通市場組

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