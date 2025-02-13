美高梅 | 去年經調整EBITDA創新高，濠賭股追落後全線急升可以點揀？

近期市場熱炒DeepSeek概念，不少板塊股份備受冷落，當中包括濠賭股，其中美高梅中國(02282)剛公布最新業績，雖然上季經調整EBITDAR按年跌2.7%，但去年全年經調整EBITDA創新高。隨著恒指今早(13日)升越22000點，濠賭股亦借勢追落後全線急升，不過，它們之前股價積弱，皆因澳門今年春節期間入境人次及酒店房價均下跌，遭部分券商看淡，看來若想吸納仍需小心選擇。

（Shutterstock）

美高梅上季經調整EBITDAR按年跌2.7% 去年經調整EBITDA增25%



美高梅中國控股股東美高梅國際酒店集團公布截至2024年12月底止第四季度業績，其中美高梅中國錄得分部經調整EBITDAR為2.55億美元，較去年季度的2.62億美元減少2.7%；收益淨額為10.19億美元，較去年季度9.83億美元增加3.7%，主要由於贏率上升令娛樂場收益較去年增加。期內娛樂場收益8.55億美元，按年升4%，主場地賭枱投注額35.82億美元，按年跌5%，而主場地賭枱贏額9.18美元，按年升5%，主場地賭枱贏率25.6%，按年升2.3個百分點。截至2024年全年則錄得分部經調整EBITDAR為10.87億美元，較去年的8.67億美元增加25.4%；收益淨額則達40.22億美元，較去年的31.53億美元增加27.6%。



另美高梅中國2024年全年錄得總收益按年增長27.2%至313.87億元，經調整EBITDA按年增長25.2%至90.59億元創新高。單計第四季，總收益按年升3.2%至79.2億元，總經調整EBITDA跌2.9%至21.26億元。



澳門春節入境人次及酒店房均價齊跌 富瑞：澳門博彩業趨勢疲弱

值得一提，澳門旅遊局早前公布內地八天春節黃金周(1月28日至2月4日)澳門錄得入境總旅客近131萬人次，日均近16.4萬人次，較2024年春節黃金周日均客量跌3.5%，貼近2019年春節黃金周日均水平(17.17萬人)。當中內地入境旅客超過100萬人次，日均12.5萬人次，較2024年黃金周日均(12.92萬人次)減少3.2%；香港旅客23.1萬人次，日均近2.9萬人次。而據業界提供的資料顯示，今個春節黃金周澳門酒店業場所的平均入住率為95%，與2024年春節基本持平。澳門酒店業場所(酒店、公寓式酒店及經濟型住宿場所)在黃金周的平均房價約為1839.5澳門元，較去年春節降2.4%。

富瑞發表研報稱，春節期間澳門博彩業趨勢疲弱，由於內地經濟仍拖累訪客數字及消費支出，令博彩業表現遜於預期。年初至今賭收預計按年下跌，對濠賭股影響屬溫和負面，中場跌幅大於貴賓廳；2月前景將取決於春節假期後的延續需求。

滙豐研究下調今年澳門賭收增長預測 降濠賭股盈測及目標價

滙豐環球研究認為，今年澳門博彩總收入(GGR)前景存在下行風險，故將GGR增長率預測由6%下調至3%，意味上半年GGR按年持平，至於下半年將恢復至6%增長，部分受基數因素推動。市場普遍預期澳門全年GGR增長7%可能會被下調。在零增長或極低增長的環境下，博企薪金上漲、利潤率及收益也可能面臨經營去槓桿壓力，故將澳門博彩股今年的盈利預測平均下調5%。

該行提及，考慮到新的估算及多項變化後，決定將澳門博彩股目標價平均下調10%，同時將金沙中國(01928)的評級從「買入」下調至「持有」，目標價由23元降至19元。該行看好美高梅中國，認為其估值十分具有吸引力，強大的執行力及高效的營運應能帶來更具韌性的績效，但將目標價由16元降至14元。至於銀河娛樂(00027)則維持「買入」評級，目標價由45.5元降至41.5元。

瑞銀：澳門2月賭收有望達預期 麥格理：賭收仍弱惟看好銀娛

瑞銀指，澳門2月首9日的日均賭收為8.22億澳門元，而1月份的日均賭收為5.89億澳門元。如果2月賭收要達到預期的186億澳門元，即日均賭收為6.64億，意味本月餘下日子的日均賭收需達5.88億，2月賭收有望達到預期。對濠賭股展望正面，首選金沙中國，維持「買入」評級及目標價24.8元。



麥格理稱，澳門上周錄得日均賭收8.22億澳門元，主要受農曆新年帶動，2月1至5日錄得日均賭收9億澳門元。而8天的農曆新年假期期間，入境旅客按年跌3.5%，而來自內地及香港的旅客數字分別按年跌3.2%及8.9%。因為澳門首兩月賭收仍弱，全年賭收按年增9%的預測或有下行風險。在澳門濠賭股中看好銀娛，因其強勁的物業組合及大量的酒店房間庫存，金沙中國在裝修的影響逐漸減輕下亦變得更吸引。

摩通：金沙可能恢復派息惟料較謹慎 續偏好銀娛美高梅

摩通表示，金沙中國將於下周五(21日)召開董事會，考慮建議派息，這是5年來首次。潛在派息時機早於該行目前預測，因此可被視為輕微利好。不過，對於其今年大額派息的預期不高，預計首輪每股派息將較為謹慎，為每半年0.25元(或2025年全年0.5元)，這意味在當前水平下的收益率超過3%，雖比沒有要好，但可能不會對股價產生太大影響。惟該行仍相信，隨著公司繼續減槓桿，派息的規模每年都有可能增加，希望在4至5年內回到疫情前每年1.99元的水平(意味12.5%收益率)。



摩通認為澳門博彩股過度修正(年初至今下跌12%，而恒生指數上漲6%)，但在市場預期完全重置之前，建立市場情緒底部仍然具有挑戰性，目前繼續偏好銀河娛樂和美高梅中國。

林家亨：銀娛最早恢復派息且負債比率最低 28.5元可吸

（林家亨）



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，要分析美高梅業績需與其競爭者比較，在新冠疫情期間包括2020至2021年，所有賭股都停派息，但其中有部分賭股到了2022至2024年開始再派息，當中以銀河娛樂派息最多，美高梅也算不錯，它比金沙更早恢復派息，派息次數亦更多，有盈利能力才可派息，而美高梅業績表現也好過金沙，不過，最早恢復派息及派息次數最多始終是銀娛，所以自2009年以來，若要買濠賭股首選銀娛。

林家亨又指，今時今日金沙債務佔資產比率仍達81%，永利澳門(01128)則為107%，美高梅為83%，新濠(00200)為73%，澳博(00880)為57%，但銀娛僅為2.4%，故若論穩陣安全，其他賭股沒法與銀娛相比。銀娛股價昨日(12日)及前日(11日)都曾跌穿保歷加通道底線約28.5元，可於該處吸納。

濠賭股今早全線上升，美高梅半日升6.9%收報10.38元，銀娛升4.18%報29.9元，金沙跌4.13%報17.14元，永利澳門升3.91%報5.32元，新濠升4.68%報4.03元，澳博升4.72%報2.44元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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