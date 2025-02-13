恒指 | 恒指升幅擴至逾五百點，阿里升破120元，百度飆一成

恒指升幅擴至逾五百點，最多升過502點，報22360。現時，恒生指數報22360，升502點或2.3%，主板成交逾1914億元。國企指數報8228，升170點或2.1%。恒生科技指數報5441，升160點或3%。

科技股領漲，快手(01024)現價升12.9%，報52.8元，該股成交約1.09億股，涉資54.94億元，最高見52.9元，最低見47.35元；阿里(09988)升6%，報120.6元，股價升至三年高。

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昨日逆市下跌的美團(03690)升7%，報166.1元。此外，阿里健康(00241)升14.1%，報5.02元。

賭業股升勢顯著，美高梅(02282)升9.2%，報10.6元；銀娛(00027)現價升5.1%，報30.15元；金沙(01928)升4.3%，報17.16元；永利澳門(01128)升5.1%，報5.38元；澳博(00880)升5.6%，報2.46元；新濠(00200)升6%，報4.08元。

內需股今日強勢，蒙牛乳業(02319)現價升6.2%，報16.2元；潤啤(00291)升5.5%，報25.75元；申洲國際(02313)升5.6%，報61.75元；青啤(00168)升3.5%，報51.75元；海底撈(06862)升5%，報16.1元；李寧(02331)升4.3%，報16.54元；安踏體育(02020)升4.1%，報87.4元。

即月期指新報22410，升546點，高水35點。即月國指期貨報8252，升182點，高水17點。即月科指期貨新報5461，升177點，高水9點。

上證綜合指數報3355，升8點或升0.3%，成交5191.61億元人民幣。深證成份指數報10729，升20點或升0.2%，成交8283.05億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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