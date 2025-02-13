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彭博亞洲20大富裕家族，香港5大家族上榜，新地郭氏排名最高，無李嘉誠李兆基?

13/02/2025

彭博亞洲20大富裕家族，香港5大家族上榜，新地郭氏排名最高

 

　　《彭博》最新發布2025年亞洲20大最富裕家族，包括5個香港企業家家族，是亞洲區內第二多，僅次於印度。上榜的香港企業家族包括：第5位的新鴻基地產(00016)郭氏家族；第12位的新世界(00017)和周大福企業鄭氏家族；第14位的會德豐、九倉(00004)和BW Group包/吳氏家族；第16位的中電(00002)嘉道理家族；第20位的李錦記李氏家族。

 

新地家族排名為香港家族中最高，鄭家純家族面臨新世界信心危機

 

　　今年維持在榜上的香港家族排名普遍有所下滑，當中，新地郭得勝家族今年排名續是香港家族中最高，排名第5位。彭博指出，鄭氏家族旗下新世界發展正面臨信心危機，與債價大跌、債務重組等憂慮，其排名下跌3位至第12位。

 

彭博撇除創業第一代的家族，榜單上沒有李嘉誠及李兆基兩大家族

 

　　至於榜單上不存在香港兩名富豪長和系李嘉誠家族；恒基地產(00012)李兆基家族，由於彭博撇除創業第一代的家族。另中國科網巨頭創辦人如馬化騰、馬雲、印度Adani亦缺席榜單。

 

特朗普上任政策走向難料，令亞洲區富裕家族「不平靜」

 

　　另一方面，榜單中多達6個家族來自印度，亦涉及排第1名的Ambani家族；泰國則有兩家族；其他地區如中國內地、台灣、印尼、韓國、新加坡、菲律賓各有一個家族上榜。

 

　　彭博亦指出，隨特朗普重新上任美國總統，因應政策走向難以預測，相信亞洲區富裕家族未來4年將不會平靜，憂關稅甚至影響第11名的中國宏橋(01378)張氏家族及第10名韓國三星電子李氏家族。

 

90年代特朗普曾到訪亞洲尋求出售旗下項目

 

　　報道亦提及，榜上名單不少家族均曾與特朗普有所交集。於1990年代，特朗普因經營困難而到訪亞洲尋求出售紐約廣場酒店，曾接洽新地郭氏家族、新世界鄭氏家族，最終由今年榜單排第16、新加坡豐隆集團郭氏家族聯同沙特王室家族聯手買入。另外，新世界鄭氏家族當年亦與其他投資者，向特朗普購入曼哈頓土地。

 

彭博亞洲20大富裕家族，香港5大家族上榜，新地郭氏排名最高，無李嘉誠李兆基?

撰文：經濟通採訪組

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