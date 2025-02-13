滙控預測 | 滙控去年稅前利潤料升4%，增派息兼回購30億美元

滙豐控股(00005)將於下周三(19日)公布2024年度全年業績，綜合多間券商預測顯示，預期集團2024年列帳基準稅前利潤為316.77億元（美元．下同），較2023年全年稅前利潤303.48億元，按年上升約4.4%，並料派發第4次股息34美仙。

溫傑料滙控派末期息34美仙，新一輪回購規模達30億美元

凱基投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期滙控2024年全年列帳基準稅前利潤將錄得319億元，而預期信貸損失(ECL)為31億元，料滙控將派第4次股息0.34元，按年升9.7%。他又預計，滙控將會推行另一批股份回購，料相關規模將達30億元。

簡化架構短期增開支，中長線助提升盈利水平

被問及滙控近年不斷出售各地業務，會否影響滙控作為國際銀行的定位，他回應指，「表面上會」，但隨著出售非核心地區業務，專注更具潛力的地區，並且透過簡化架構節省成本，能提升盈利水平，或有助股價表現，反而提升其在銀行界的地位，亦認為滙控簡化架構應有助提升效率，雖然短期或增加支出，但中長線應能提升盈利水平。

滙控短期乏催化劑，股價表現還看業績，目標價88元

他續指，滙控近幾個月股價已大幅上揚，估計大致反映所有利好因素，除非業績顯著優於預期，否則短期只能跟隨大市表現，而12月個月目標價為1.1倍市帳率，約為88港元。

高盛:高息環境使淨利息收入具上行空間

高盛發表研究報告指，已發展國家繼續高利率政策，使滙控銀行淨利息收入具上行空間，亦認為今年利率下降帶來的壓力當中約有一半，可以透過資產負債表的增長和以更高的收益率，重新投資到期結構性來進行對沖抵銷。此外，隨著明年政策利率下調的阻力預計減弱，銀行業務淨利息收入屆時將有望重新恢復增長，將滙控港股目標價上調6%至93港元，滙控倫敦目標價亦上調10%至954便士，重申「買入」評級。

該行表示，將2024至2028財年每股盈利預測上調1%，根據該行對2025至2026財年的預測，股票提供約6.5%的股息率加上4%的回購收益率，總計約10%至11%總資本回報率，股票價格仍然具有吸引力。

大摩:滙控貸款增速或將持續放緩

摩根士丹利報告則指，滙控貸款增速或將持續放緩，資產收益率可能受利率下行影響而受壓，但香港市場存款利率下調可產生部分緩衝作用，雖然財富管理及交易業務收入或出現季節性回落，但按年比較仍將維持較強勁。

報告預期，滙控將隨著公布業績啟動新一輪股份回購，預計20億美元規模的回購計劃將在2025年首季財報公布前執行完畢，預期新任行政總裁就任後將提出更深入的業務精簡策略，進一步強化成本與資本效率。

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

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