  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

滙控預測 | 滙控去年稅前利潤料升4%，增派息兼回購30億美元

13/02/2025

滙控預測 | 滙控去年稅前利潤料升4%，增派息兼回購30億美元

 

　　滙豐控股(00005)將於下周三(19日)公布2024年度全年業績，綜合多間券商預測顯示，預期集團2024年列帳基準稅前利潤為316.77億元（美元．下同），較2023年全年稅前利潤303.48億元，按年上升約4.4%，並料派發第4次股息34美仙。

 

溫傑料滙控派末期息34美仙，新一輪回購規模達30億美元

 

　　凱基投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期滙控2024年全年列帳基準稅前利潤將錄得319億元，而預期信貸損失(ECL)為31億元，料滙控將派第4次股息0.34元，按年升9.7%。他又預計，滙控將會推行另一批股份回購，料相關規模將達30億元。

 

簡化架構短期增開支，中長線助提升盈利水平

 

　　被問及滙控近年不斷出售各地業務，會否影響滙控作為國際銀行的定位，他回應指，「表面上會」，但隨著出售非核心地區業務，專注更具潛力的地區，並且透過簡化架構節省成本，能提升盈利水平，或有助股價表現，反而提升其在銀行界的地位，亦認為滙控簡化架構應有助提升效率，雖然短期或增加支出，但中長線應能提升盈利水平。

 

滙控短期乏催化劑，股價表現還看業績，目標價88元

 

　　他續指，滙控近幾個月股價已大幅上揚，估計大致反映所有利好因素，除非業績顯著優於預期，否則短期只能跟隨大市表現，而12月個月目標價為1.1倍市帳率，約為88港元。

 

高盛:高息環境使淨利息收入具上行空間

 

　　高盛發表研究報告指，已發展國家繼續高利率政策，使滙控銀行淨利息收入具上行空間，亦認為今年利率下降帶來的壓力當中約有一半，可以透過資產負債表的增長和以更高的收益率，重新投資到期結構性來進行對沖抵銷。此外，隨著明年政策利率下調的阻力預計減弱，銀行業務淨利息收入屆時將有望重新恢復增長，將滙控港股目標價上調6%至93港元，滙控倫敦目標價亦上調10%至954便士，重申「買入」評級。

 

　　該行表示，將2024至2028財年每股盈利預測上調1%，根據該行對2025至2026財年的預測，股票提供約6.5%的股息率加上4%的回購收益率，總計約10%至11%總資本回報率，股票價格仍然具有吸引力。

 

大摩:滙控貸款增速或將持續放緩

 

　　摩根士丹利報告則指，滙控貸款增速或將持續放緩，資產收益率可能受利率下行影響而受壓，但香港市場存款利率下調可產生部分緩衝作用，雖然財富管理及交易業務收入或出現季節性回落，但按年比較仍將維持較強勁。

 

　　報告預期，滙控將隨著公布業績啟動新一輪股份回購，預計20億美元規模的回購計劃將在2025年首季財報公布前執行完畢，預期新任行政總裁就任後將提出更深入的業務精簡策略，進一步強化成本與資本效率。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

【你點睇？】美歐官員今周商俄烏戰爭問題，你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

[行業] 銀行

最大成交股票(銀行)

00005

滙豐控股

84.850

最大成交股票(銀行)

01398

工商銀行

5.630

最大成交股票(銀行)

00939

建設銀行

6.530

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00012 恒基地產
  • 21.200
  • 00388 香港交易所
  • 325.800
  • 89988 阿里巴巴－ＷＲ
  • 108.900
  • 00868 信義玻璃
  • 7.110
  • 01347 華虹半導體
  • 26.300
股份推介
  • 02318 中國平安
  • 44.900
  • 目標︰$51.00
  • 02899 紫金礦業
  • 16.300
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 84.600
  • 目標︰$120.00
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.700
  • 01860 匯量科技
  • 9.230
  • 00700 騰訊控股
  • 442.000
  • 00388 香港交易所
  • 325.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.690
報章貼士
  • 00697 首程控股
  • 1.180
  • 目標︰--
  • 00371 北控水務集團
  • 2.090
  • 目標︰$2.60
  • 00710 京東方精電
  • 7.260
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2025 16:43  華虹半導體上季轉蝕2520萬美元，料首季收入最多5.5億美元

13/02/2025 16:13  阿里系爆炒再暴跌，恒指戲劇性曾飆666點卻倒跌43點收場

13/02/2025 15:50  《異動股》蔡崇信確認阿里與蘋果合作後，阿里系升幅急收窄

13/02/2025 14:54  【特朗普新政】美國雞蛋供不應求，價格按年上升55%

13/02/2025 13:33  【俄烏開戰】華爾街日報：中國出手促和，建議特朗普舉行美俄峰會

13/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒１２億元，買阿里沽騰訊

13/02/2025 09:00  【大行炒Ｄ乜】眾行點評中芯業績，舜宇發盈喜麥格理升目標逾六成

13/02/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８９４，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控預測 | 滙控去年稅前利潤料升4%，增派息兼回購30億美元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

彭博亞洲20大富裕家族，香港5大家族上榜，新地郭氏排名最高，無李嘉誠李兆基?新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 阿里系爆炒再暴跌，恒指戲劇性曾飆666點卻倒跌43點收場新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜工黨「親中」立場備受關注！不反對建中國「超級大使館」惹爭議？
人氣文章

女子愛財．唐德玲

「深度求索」DeepSeek概念股
人氣文章

政政經經．石鏡泉

華為上汽合作
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

淺水灣懷舊東亞南餐廳！油腴鮮美天多尼烤三文魚、Naam烤包配香甜紅咖喱荔枝燒鴨、泰式海鮮煲，回味舊日南洋風情
人氣文章

Watch & Jewelry

LVMH Watch Week 2025焦點新作！Tiffany & Co.石上鳥鑲鑽陀飛輪、Louis Vuitton獨特視窗設計、Bvlgari靈蛇現身
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

情人節2025｜Last Minute Gift Idea：從Montblanc禮盒到Nespresso最新咖啡機，花點小心思討他開心！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鑽禧難得重聚 感恩仍然有你新文章
人氣文章
28歲網紅挑戰7日行25萬步，體重下降、大腿變瘦，建議每日走這個步數已足夠！ 新文章
人氣文章
卓健醫療以數碼化升級醫療體驗　全力推動香港醫療革新新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2025 17:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2025 17:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/02/2025
滙控預測 | 滙控去年稅前利潤料升4%，增派息兼回購30億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處