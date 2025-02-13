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香港樓市 | 新地西沙住宅項目命名為「SIERRA SEA」，爭取首季推出

13/02/2025

　　新地(00016)旗下西沙全新大型綜合住宅第1A（2）期今日（13日）正式命名為「SIERRA SEA」，新地代理執行董事陳漢麟表示，項目以4幢大樓組成，提供781伙，關鍵日期為12月1日。項目預售樓花同意書正待批出，示範工作亦準備得如火如荼，將會爭取第一季推出。

 

香港樓市 | 新地西沙住宅項目命名為「SIERRA SEA」，爭取首季推出

（柳英傑攝）

 

　　陳漢麟指出，西沙綜合發展項目規模難得一遇，當中住宅發展項目的地積比率更低於2，反映發展密度低。住宅發展項目第1A（2）期命名為「SIERRA SEA」，意指匯聚山脈與海，與大自然緊密相連，創造出結合自然山脈及海岸線與城市的居住環境。項目融合大自然、運動、購物及娛樂配套於一身，勢打造一個渡假式社區。

 

雷霆料樓市「供平過租」情況將更加普遍

 

香港樓市 | 新地西沙住宅項目命名為「SIERRA SEA」，爭取首季推出

（柳英傑攝）

 

　　新地副董事總經理雷霆表示，集團上半年將推出YOHOWESTPARKSIDE、天璽．天二期以及天璽．海二期，下半年推出NOVO LAND 3A期以及古洞項目第1期。

 

　　他又指，雖然美國聯儲局會議未有減息，但在農曆新年後同業按揭息率有所回調，相信全年息口下調趨勢不變。另外，隨著香港專才、人才簽證需要續期，他們將繼續在港租樓，對樓市租金有支持，相信「供平過租」情況將更加普遍。

 

　　他指出，「西沙綜合發展項目」佔地逾670萬平方呎，除住宅發展項目及「GO PARK」外，更包括社區設施及兩所學校用地等等，規模相等於3個香港維多利亞公園。

 

西沙「GO PARK」佔地逾130萬平方呎

 

香港樓市 | 新地西沙住宅項目命名為「SIERRA SEA」，爭取首季推出

（柳英傑攝）

 

　　西沙全新綜合地標「GO PARK」，佔地逾130萬平方呎，包括約100萬平方呎的多元化戶外運動公園「GO PARK Sports」以及約30萬平方呎「運動商業綜合部分」。除西沙綜合發展項目外，另有即將試業、佔地約13萬平方呎的水上活動中心「GO PARK Aqua」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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