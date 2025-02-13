小傳日記 | 擒妖築網功成 David Webb為誰辛苦為誰甜

天下無不散之筵席，有「股壇長毛」之稱嘅獨立股評人David Webb近日喺Webb-site公布，網站將會有序關閉，原因係自五年前宣布患癌以來，至今症狀和療程副作用都令生活更加困難。面對生命進入倒數階段，David Webb唔希望無償兼虧損嘅Webb-site會成為家人負擔，所以決定逐步結束Webb-site營運。

Webb炒股有道，1998年以32歲之齡賺夠上岸，隨後即自資創辦非牟利網站「Webb-site」，專門羅列上市公司公開資料，其中最獲市場關注為CCASS倉位變動一覽功能，為資深散戶最愛，以了解大戶成交狀況，及早跟進大戶動態進出。Webb講過，自2003年以來，佢運營數據庫嘅花費已超過1000萬銀，仲未計及可觀嘅機會成本。

Webb最經典一役莫過於揭發「謎網50」，2017年5月發表「謎網：50隻不能買的港股（The Enigma Network: 50 stocks not to own）」，揭露50間上市公司以交叉持股等形式，達到單一實質股東控制企業運作，即時引球發相關50隻股份急跌，更火燒連環船引發細價股股災，證監會隨後更因而勒令當中五間公司停牌。「謎網50」核心康宏環球之後被廉署同證監立案調查，領軍人物曹貴子等四人都被拘捕。第二年Webb再公布「謎網2.0」，以華融(02799)為核心嘅29隻股份，當時唔少上榜公司都馬上同華融系劃清界線，更指Webb有誤導成分。

喺Webb點出一大批問題公司後，證監會加強監管力度，例如針對殼股做諮詢以及為長期停牌公司定死線等等，然而喺「謎網50」事件將近滿八年，香港未再見到有咁大影響力嘅股市調查報告出現，有嘅只係證監會間唔中發布嘅股權高度集中報告。

Webb五年來一直對抗癌症，但直至上年底Webb都一直活躍股壇，不時增持股港股持股，最新一次公布就係上年底增持盈利時(06838)40萬股。

因應自己嘅病情，Webb早喺2020年就已經向港大洽談將Webb-site資料庫轉移到去港大數據庫，並建立「Webb Centre for Public Transparency（Webb公共透明中心）」，表明將不涉政治元素，只會提供公共數據。原本學系負責人都已經同意，但最終都被大學高級管理層否決，令Webb-site將面臨終結。傳媒向港大查詢，都只係獲得回覆指會繼續維護學術自由以及思想和言論自由等。

Webb喺最新文章提到，目前已經接受緊四種唔同療法，甚至試埋實驗性療程，但每項療程效果都只能以月計而非年計。Webb除咗希望可以順利結束Webb-site之外，另一個願望就係希望可以過到即將喺8月來臨嘅60歲生日。一片冰心在玉壺，相信有用過Webb-site嘅無論係投資者定新聞行家，都會好感激有Webb-site嘅出現，即使無親身用過，揭發「謎網50」都係港股股壇嘅歷史一頁。喺度筆者都衷心祝願David Webb身心康泰，喺嚟緊嘅日子都能逢凶化吉，請請！

*編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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