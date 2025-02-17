美股 | 美股三大指數收市各有升跌，Airbnb股價大升

美股三大指數收市互有升跌，本周累計均錄得升幅。市場評估特朗普提出的對等關稅政策，美國1月零售銷售數字跌幅超市場預期。

道指收市報跌165.35點，或0.37%，報44546.08點；標普500指數跌0.44點，或0.01%，報6114.63點；納指升81.13點，或0.41%，報20026.77點。本周三大指數均錄得升幅，道指升0.55%；標普500指數上漲1.47%；納指累升2.58%。

美國1月零售銷售按月下跌0.9%，跌幅遠高於預期的0.1%，反映消費者的開支消費變得更謹慎。Airbnb公布第四季業績超預期後，刺激股價大升，收市升14.45%，報161.42美元。GameStop正考慮投資比特幣及其他虛擬貨幣，消息推動股價向上，全日收升2.5%。

美匯指數跌破107，英鎊兌美元上升

美匯指數跌破107關口，報106.72。主要因美國總統特朗普可能實施對等關稅政策，以及市場日漸擔憂美國經濟增速放緩。歐元兌美元在特朗普宣布關稅政策後上升，報1.0497，反映市場對歐元的需求增加。雖然歐元區的經濟增長疲弱，但市場普遍預期歐洲央行或會採取寬鬆的貨幣政策，因而為歐元提供支持。

英鎊兌美元上升0.16%，報1.2586。過去一個月英鎊累計升逾4%，此前一度跌至1.21美元。市場認為特朗普將需要較長時間才會正式實施對等關稅，又認為英國根本不會成為目標，因為美國數據顯示美國對英國有貿易順差，或可為英鎊帶來一定支持。

紐約期油跌0.73%，報每桶70.62美元；布蘭特期油跌0.49%，報每桶74.65美元。美國總統特朗普要求官員研究針對外國徵收對等關稅措施，並於4月1日前提交建議，意味美國關稅政策短期內不會立即生效，市場預期貿易衝突可能緩和，從而利好全球經濟增長前景，進而支持原油需求。

紐約期金跌1.68%，報每盎司2895.75美元。金價日內一度升上每盎司2930美元後回落。美元持續走弱，為黃金上升提供支持，金價連日上升後稍為回落。目前美元弱勢主要因投資者預期特朗普的對等關稅政策不會立即實行，因此對於美元的避險需求降低，並令資金轉向黃金，並有可能進一步推動價格上升。

撰文：經濟通國金組

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