港股 | 午市前瞻 | DS引領環球重估中國資產 恒指今季可以去到幾高？

AI炒作熱潮持續加上中國將召開民營企業座談會，恒指早段續升，一度升超350點，但在距離兩萬三關口僅23點時觸發沽壓，百度(09888)盤中重挫，拖累指數一度窄幅倒跌，惟午收前內地官方正式公布習近平出席民營企業座談會的消息和照片，恒指半日報升41點或0.2%，至22661，主板成交逾2528億元。恒生中國企業指數報8336，升4點或不足0.1%。恒生科技指數報5519，跌6點或0.1%。

曾永堅：外資重新配置中港股

上周五(14日)市場傳出國家主席習近平即將與眾科企領袖舉行座談會，隨後消息指習近平已於今早開始座談會，由王滬寧主持，李強及丁薛祥亦共同出席。恒指上午於23000關口前爭持，半日僅錄微升。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然恒指目前由今年低位18671計已累積逾4000點升幅，但他認為以目前消息計，認為港股升勢可望更為持久。

回顧去年9月至10月一趟政策市，市場對中央以政策刺激樓市及消費有所憧憬，但最終力度不及預期拖累回吐，但曾永堅認為今次與上次不同，雖然同樣為政策消息預期帶動，但DeepSeek的出現顛覆市場對中國AI產業的看法，因市場以往認為要發展AI必須大量資金投入與及高科技參與，但DeepSeek令公司參與生成式AI的成本大幅下降，尤其中國面對美國多方面圍堵仍能靠DeepSeek尋找一線生機，令環球市場重新對中國推進AI發展的能力做評估，扭轉環球市場以往著重高投入的AI估值角度，吸引環球資金開始重新部署中國AI公司。

曾永堅指，近期美股、台股以至印度股市都主要圍繞AI主題炒作，如今中國式低成本AI1發展將吸引該批炒作AI資金回流中港股市。在此一前提下，中國AI公司與上述股市比較有更大的估值優勢，將吸引大型資金重新配置更高佔比的中國資產，例如近期蘋果與阿里(09988)合作的消息亦加強市場認為中國的AI研發有望與美國並駕齊驅，這些消息都帶動市場對龍頭科企的資產配置。在這一環境下，曾永堅坦言恒指高處未算高，如未來業績期內重磅公司的業績指引良好，將帶動恒指今年內，甚至今季內便有機會挑戰24000。不過他補充。24000與否都要視乎美國總統特朗普會否成為攔路虎，如他推出任何不利中國措施都會妨礙恒指升勢。

恒生指數今日曾挑戰兩萬三惟不果。（經濟通HV2報價系統截圖）

騰訊補裂口後短期上試520元

今日傳出騰訊(00700)旗下微信已開放接入DeepSeek功能，帶動騰訊股價裂口高開逾6%，時隔逾三年半首度重返啡底。曾永堅認為企業接入DeepSeek的熱潮仍會持續推進，而騰訊亦不例外。他指，以往市場聚焦騰訊於遊戲業務以及視頻號的廣告收入增長，而遊戲業務方面亦成功令市場喜出望外。

雖然以往騰訊在AI研發方面不較同行高調，但曾永堅指公司實際上從未落後於同行，背靠龐大用戶群與數據以及產業鏈，他認為騰訊將可運用AI以提高用戶使用時長及黏性，將有利騰訊更好地變現上述流量，例如以AI更精準推薦內容予用戶。在AI加持下，曾永堅預期目前騰訊預期市盈率約22倍都未足以反映估值優勢，認為約25倍都值，故他認為股價短期回補今日上升裂口底部約475元後，可望逐步挑戰520元目標。

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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