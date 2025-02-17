BTC | HashKey推加密貨幣多代幣指數基金

HashKey Capital推出HashKey FTSE數字資產20指數基金(HashKey 20)，稱其為首個獲得香港證監會(SFC)批準的加密貨幣多代幣指數基金，公司亦稱，新資本投資者入境計劃(CIES)，即投資移民的投資者可將最高1000萬元(CIES規定3000萬元投資門檻的一部分)配置至HashKey 20指數基金，在滿足居留投資要求的同時，實現合規的數字資產投資。

BTC、ETH權重將低於四成

HashKey 20指數基金將降低BTC和ETH的權重至40%以內，提升對優質Altcoin(主流代幣)，即主流以外的加密貨幣，確保投資組合更具多樣性。公司亦指出，HashKey 20指數的表現高度貼合全球加密貨幣總市值指數；採用FTSE Russell機構級指數方法論，結合HashKey Capital加密資產投資經驗。

HashKey 20主要成分代幣包括比特幣(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)、索拉納(Solana)、狗狗幣(Dogecoin)、卡爾達諾(Cardano)、雪崩(Avalanche)、ChainLink、波卡(Polkadot)、恆星幣 (Stellar)、Filecoin以及瑞波幣(Ripple)。根據市場表現，該指數成分代幣將在每季度進行調整。

撰文：經濟通採訪組

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