高盛:AI應用料吸引二千億美元資金流入中資股，上調MSCI中國及滬深300目標

高盛認為，人工智能(AI)對於企業盈利、股市倍數及投資組合資金流有利好作用，因此將MSCI中國指數的12個月目標價從75點，提高到85點；滬深300指數12個月目標價從4600點，提高到4700點。

上調MSCI中國指數及滬深300目標

該行亦預期，在AI廣泛應用下，未來10年每年中資股每股盈利可獲提升2.5%，加上增長前景改善，料中資股的公允價值亦獲提升15%至20%，資金流入或逾2000億美元。不過，該行相信中國仍需要強有力刺激政策，應對根深蒂固宏觀挑戰，並推動股票盈利可持續增長。

對沖基金正增加中國投資

該行亦指出，DeepSeek已開始帶動資金流入中資股，對沖基金正增加中國的投資，北水亦大手買入在港上市的中資股，且與美國科技股的周期相似，內地半導體及AI基建股已率先跑出，顯示後期得益者有強大潛力趕上。

高盛亦指，對於宏觀投資者及指數用戶來說，恒生科技指數及滬中證1000指數的高科技及AI成分股代表為最高，主題上偏好數據及雲端、軟件及應用，因AI投資周期減慢，但用戶人數上升，而且變現動力增加。

撰文：經濟通採訪組

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