小傳日記 | 眾裏尋他冇百度 座談會你冇份到定我睇唔到？

上個星期傳嘅科技大佬見面會真係如期今日開，仲係一大朝早就開始，果然係好事不宜遲。但唔知係咪怕孖屐太過興奮，今次嘅科技民企座談會係閉門會議，一眾傳媒就唯有靠央視、新華社等等官媒嚟攞料，更重要就係為之前傳嘅參與名單點名。

（資料圖片）

因為只有官媒嘅資源，角度方面無得百分百無死角，除咗習大大連同其餘領導人有正面之外，其餘有份到場嘅領袖都只係得背面或者係斜側面。眾所周知，坐埋喺啲邊邊角角旮旯位就寧舍難mark attendance，就以今次點相方面都考起一眾傳媒行家。

原本只有《人民日報》嘅背面相，好在後來終於有央視嘅斜側面影到多少正面，先唔使全行齊齊玩「背多Fun」。有傳媒就返，面向主席枱由右至左起計分別係寧德時代(深:300750)曾毓群、阿里巴巴(09988)馬雲、飛鶴(06186)冷友斌、正泰電器(滬:601877)南存輝、宇樹科技王興興、新希望(深:000876)劉永好、華為任正非、比亞迪(01211)王傳福、韋爾(滬:603501)虞仁榮、小米(01810)雷軍以及奇安信(滬:688561)齊向東。

呢一場點名孖屐都睇得相重要，有無到坐邊排都好重要，事實上美團(03690)王興都在場，不過坐後咗一排就已經唔同咗一個身，不過起碼有到。但相反傳媒就比較集中搵唔到QQ(00700)馬化騰同百度(09888)李彥宏，疑似兩位都唔喺座談會現場，即時惹來唔少揣測。而奇就奇在疑似冇到嘅呢兩間公司，今日都有公布旗下產品接入DeepSeek，唔知係咪驚冇到會震跌股價，所以就想用近期包生仔嘅「全面接入DeepSeek」大絕嚟撐價。

但同人唔同命，QQ全日都叫有得升，但百度全日反而要跌足6%。孖屐係因為百度作為最先發布AI生成大模型文心一言嘅公司，竟然都要將最王牌嘅搜尋引擎接入DeepSeek，即係間接承認文心一言唔夠人鬥，所以就成為少數宣布接入DeepSeek反而捱沽嘅公司。

其實百度聽日收市後公布上年全年業績，績前咁樣跌法都係有啲唔老黎。而今次業績都算係文心一言發布啱啱好一年之後嘅成績審視，但居然百度喺呢個時候宣布接入DeepSeek，根本就係拆自己台，令人對於文心一言業績表現更加睇淡，以至於成份業績都唔敢睇得太好。百度自己都唔堅持用文心，真係連街外人都戥文心唔抵呀，請請！

*編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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