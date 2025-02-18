  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

譚仔 | 譚仔國際日資大股東溢價76%建議私有化今復牌，上市不足三年半

18/02/2025

譚仔 | 譚仔國際日資大股東溢價76%建議私有化今復牌，上市不足三年半

 

　　本港連鎖米線品牌經營商譚仔國際(02217)上市至今不夠三年半，便遭母企提出私有化。譚仔國際公布，日資控股股東、「丸亀製麵」運營商東利多控股作為要約人透過計劃安排建議私有化該集團及建議撤銷股份上市地位。

 

　　每股計劃股份註銷價1.58元，比停牌收報90仙溢價約75.56%，比去年9月底每股資產淨值約1.073元溢價約47.25%，不過比2021年10月7日招股上市發售價3.33元低約52.55%，這意味著上市時抽中新股的長線股東，即使計及過去3年間共派息每股0.3215元，仍將要蝕約43%離場。

 

　　要約人每股註銷價要約人目前持有約74.26%股權，計劃股份約3.47億股，佔約25.74%股權，註銷計劃股份的最高現金代價約5.56億元。要約人不會提高註銷價。譚仔國際自2月4日停牌，已申請自今日上午9時起恢復股份買賣。

 

　　譚仔國際指出，東利多的意向是讓譚仔繼續經營其現有業務，並無任何計對譚仔業務及員工作重大變動，亦繼續支持譚仔於香港、內地及海外市場的業務，並擬保留充足的必要資金以支持在這些市場的業務計劃。

 

　　該集團指，就計劃股東而言，在交易流通量有限情況下，提供一個有吸引力的機會，讓投資者完全退出，並變現投資。於截至最後交易日前6個月及12個月，股份平均每日成交量分別約193.88萬股及約163.9萬股，分別僅佔0.14%及0.12%股權，而私有化建議為計劃股東提供一個有吸引力的機會，以較現行股價溢價的價格變現投資。

 

兄弟內訌後由日資一統，兩品牌昔日收購價約22億元

 

　　東利多於2017年5月以約10.29億元收購譚仔雲南米線後，同年12月1日宣布再收購其主要對手譚仔三哥米線，傳作價約11.1億元，合共作價近22億元，分析指東利多有意藉譚仔品牌進一步開拓內地餐飲市場。目前譚仔雲南米線在香港共有101家分店，而譚仔三哥則有約104家分店，兩家品牌分別由同一家族的兩兄弟譚澤均及譚澤群打理，譚仔首店於1996年開業，2008年家族內部出現分歧，決定拆夥經營，「三哥」譚澤群另起爐灶經營譚仔三哥，最後兩品牌分別被東利多收購，重新統一譚仔品牌，2021年10月以譚仔國際在港交所上市。

 

譚仔國際復牌高開64%

 

　　停牌兩星期譚仔國際(02217)復牌高開64.4%，報1.48元，該股成交約297萬股，涉資440萬元。

撰文：經濟通市場組

醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03088

華夏恒生科技

7.125

異動股

08340

紫荊國際金融－新

0.159

異動股

01049

時富投資

0.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03088 華夏恒生科技
  • 7.125
  • 08340 紫荊國際金融－新
  • 0.159
  • 01049 時富投資
  • 0.500
  • 02246 快狗打車
  • 0.750
  • 03311 中國建築國際
  • 11.980
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 69.400
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.360
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 8.300
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.240
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.650
  • 目標︰$51.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.300
  • 00700 騰訊控股
  • 503.500
  • 00005 滙豐控股
  • 87.200
  • 00388 香港交易所
  • 341.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 48.400
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 42.750
  • 目標︰$50.00
  • 00700 騰訊控股
  • 503.500
  • 目標︰$538.00
  • 01299 友邦保險
  • 55.400
  • 目標︰$75.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/02/2025 17:04  《盤後部署》A股拖後腿恒指二萬三復失，希慎轉賺維持高派息吸引

18/02/2025 19:00  新世界(00017)傳提議再將價值近300億物業作融資抵押品

18/02/2025 17:07  百度上季經調整淨利潤跌13%至67億人幣勝預期，收入跌2%

18/02/2025 15:08  【阿里預測】阿里第三財季料少賺逾2%，淘天表現改善變現力提升

18/02/2025 15:52  希慎利蘊蓮︰一簽多行令消費客群量增多，對樓市持審慎樂觀態度

18/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過２２４億元，買盈富基金沽美團

18/02/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】星展大升騰訊阿里目標，摩通績前看好本地金融股

18/02/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７８，一年期拆息維持３﹒８厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界傳提議再將價值近300億物業作融資抵押品新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

百度上季經調整淨利潤跌13%至67億人幣勝預期，收入跌2%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中央加快清繳民企欠款，《哪吒2》港澳上映，股匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算
人氣文章

玩樂 What’s On

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶參觀Tips，命名比賽即日舉行及新推熊貓主題工作坊及美食
人氣文章

Shopping What’s On

首間淘寶傢俬及生活家品實體店2月22日尖沙咀開幕！全場25,000平方呎過萬件家品，睇完實物再網購
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

靠包裝便可以鑑定一件古董文物？搞收藏的人，要戒掉兩個壞習慣！
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Mary Jane熱潮延續！從《綠野仙蹤》到《小婦人》，看瑪麗珍鞋過百年歷史
人氣文章

Beauty

Threads上超人氣：SUQQU新版蜜粉餅！一秒抹出輕霧／光透兩大妝感，日本美妝界大推的補妝神器
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
預防流感 │ 最新研究揭1種營養素有效預防流感重症，醫生建議多食7類食物提升免疫力
人氣文章
旅遊急病 │ 70歲鄔友正自爆偕妻翁嘉穗歐遊患急病：臉長滿紅瘡，因無知錯過黃金治療期！險毁容變盲新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2025 20:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/02/2025
新世界傳提議再將價值近300億物業作融資抵押品
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普的骯髒交易損害美國司法獨立

18/02/2025 14:27

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處