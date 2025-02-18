譚仔 | 譚仔國際日資大股東溢價76%建議私有化今復牌，上市不足三年半

本港連鎖米線品牌經營商譚仔國際(02217)上市至今不夠三年半，便遭母企提出私有化。譚仔國際公布，日資控股股東、「丸亀製麵」運營商東利多控股作為要約人透過計劃安排建議私有化該集團及建議撤銷股份上市地位。

每股計劃股份註銷價1.58元，比停牌收報90仙溢價約75.56%，比去年9月底每股資產淨值約1.073元溢價約47.25%，不過比2021年10月7日招股上市發售價3.33元低約52.55%，這意味著上市時抽中新股的長線股東，即使計及過去3年間共派息每股0.3215元，仍將要蝕約43%離場。

要約人每股註銷價要約人目前持有約74.26%股權，計劃股份約3.47億股，佔約25.74%股權，註銷計劃股份的最高現金代價約5.56億元。要約人不會提高註銷價。譚仔國際自2月4日停牌，已申請自今日上午9時起恢復股份買賣。

譚仔國際指出，東利多的意向是讓譚仔繼續經營其現有業務，並無任何計對譚仔業務及員工作重大變動，亦繼續支持譚仔於香港、內地及海外市場的業務，並擬保留充足的必要資金以支持在這些市場的業務計劃。

該集團指，就計劃股東而言，在交易流通量有限情況下，提供一個有吸引力的機會，讓投資者完全退出，並變現投資。於截至最後交易日前6個月及12個月，股份平均每日成交量分別約193.88萬股及約163.9萬股，分別僅佔0.14%及0.12%股權，而私有化建議為計劃股東提供一個有吸引力的機會，以較現行股價溢價的價格變現投資。

兄弟內訌後由日資一統，兩品牌昔日收購價約22億元

東利多於2017年5月以約10.29億元收購譚仔雲南米線後，同年12月1日宣布再收購其主要對手譚仔三哥米線，傳作價約11.1億元，合共作價近22億元，分析指東利多有意藉譚仔品牌進一步開拓內地餐飲市場。目前譚仔雲南米線在香港共有101家分店，而譚仔三哥則有約104家分店，兩家品牌分別由同一家族的兩兄弟譚澤均及譚澤群打理，譚仔首店於1996年開業，2008年家族內部出現分歧，決定拆夥經營，「三哥」譚澤群另起爐灶經營譚仔三哥，最後兩品牌分別被東利多收購，重新統一譚仔品牌，2021年10月以譚仔國際在港交所上市。

譚仔國際復牌高開64%

停牌兩星期譚仔國際(02217)復牌高開64.4%，報1.48元，該股成交約297萬股，涉資440萬元。

撰文：經濟通市場組

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