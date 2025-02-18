港股 | 智駕淘金 | 黑芝麻發盈喜獲捧 仲有邊隻可關注？

早前公布一直有向比亞迪(01211)供應智能駕駛系統的黑芝麻(02533)，最近經歷急升急跌後，最新公布盈喜，預計去年全年轉虧為盈賺不少於1億人民幣，今早股價再升約3%。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指黑芝麻仍屬半新股之列，雖然波動較大，但整體股價表現不錯，認為其背靠比亞迪等大客總有機會發圍，但仍需要時間，短線彈幅已反映目前利好消息，初步料今年反覆向上修復38元目標。

（Shutterstock圖片）

雖然黑芝麻已成為比亞迪產業鏈一分子，但溫鋼城指出，競爭對手特斯拉以月費方式為智慧駕駛功能計費，比亞迪的全民智駕在賺錢上較輸蝕，可能出於推進技術進步的國策大局考慮，盈利能力仍需時觀察。

相反另一智駕概念股百度(09888)近期則大不相同，近期熱炒智能駕駛期間亦未見百度公布蘿蔔快跑新消息，而目前普遍市場預測百度今年亦要盈利倒退，即使近期股價有勢亦應要留意。另一熱炒概念股速騰聚創(02498)同樣近期強勢，但基本面上截至去年9月仍錄得虧損，跟進前宜先吼位。

黑芝麻智能走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

速騰聚創走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

百度走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

比亞迪走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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