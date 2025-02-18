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新世界傳提議再將價值近300億物業作融資抵押品

18/02/2025

　　據《彭博》引述知情人士透露，為緩解流動性壓力，新世界發展(00017)提議再將價值38億美元（約296.4億港元）的物業作為抵押品，為2027年及以後到期的銀行貸款再融資。

 

新世界傳提議再將價值近300億物業作融資抵押品

（K11官網截圖）

 

　　在此之前，新世界已提議將價值153億美元（約1193.4億港元）的25處物業作為貸款再融資的抵押品，為將於今明兩年到期的77億美元貸款進行再融資。至此，新世界提議的抵押品價值總額達到191億美元（約1489.8億港元）。

 

　　知情人士稱，公司已於近日向銀行發送了經修訂的三年期再融資交易初步條款，並請銀行在周五（21日）之前給出反饋意見。新世界未說明2027年及以後到期的銀行貸款總額。根據其2024年年報，截至6月30日，新世界的綜合債務淨額為1238億港元。

 

　　知情人士指，針對2025年和2026年到期的貸款，新世界提出由25項資產組成的投資組合為貸款再融資的抵押品，其中包括新世界大廈、K11購物藝術館和香港11 Skies寫字樓等一些知名物業，以及上海K11購物藝術中心和深圳K11 ECOAST等中國內地的投資物業。

 

　　知情人士還表示，對於2027年及以後到期的銀行貸款，K11上海淮海中路項目和普吉瑰麗酒店在抵押品中的13項資產之列，而且大部分資產都沒有抵押給其他債務。這些資產的估值是根據投資物業的市場價值和其他物業的帳面價值確定的。

 

　　報道指，中國銀行、星展銀行和滙豐可能會負責安排新世界的巨額再融資交易。新世界方面暫未置評。

 

　　銀行在貸款再融資方面的支持對新世界至關重要，因這家開發商正面臨愈來愈大的壓力。在充滿挑戰的房地產市場中，新世界是香港地產開發商中債務負擔最重的公司之一。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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