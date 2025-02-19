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開市Go | 美關稅戰4月升級，百度季績勝預期，蒙牛發盈警

19/02/2025

要聞盤點

 

1、市場關注全球貿易衝突會否進一步升級，美股累創新高的同時，表現亦持續震盪不定。道指報升10點；標普升14點；納指升14點。金龍中國指數跌101點，百度和京東對指數拖累最大日經期貨截至上午8時12分跌82點。

 

2、特朗普表示，可能對汽車、半導體及藥品徵收約25%進口關稅，相關決定最早將於4月2日正式宣布。

 

3、美俄就烏克蘭衝突達成4點共識，包括組成高規格團隊尋求結束該衝突。美國暗示取消對俄制裁有談判空間，解決後兩國或有經濟合作機會。

 

4、以色列外長薩爾表示，以方將與哈馬斯就第二階段停火展開談判，預計最早下周開始。

 

5、英特爾創2020年以來最大漲幅，市場猜測與台積電及博通的交易可能導致該公司被分拆。

 

6、中國1月銀行結售匯逆差創6個月來新高，服務項下淨售匯為主要逆差項目。

 

7、瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室報告指，內地再辦民企座談會標誌對科技行業整頓結束，消除對行業表現的長期影響。

 

8、美銀2月調查顯示，全球基金轉而看好中國，國際投資者對港股信心比肩那斯達克綜合指數。

 

開市Go | 美關稅戰4月升級，百度季績勝預期，蒙牛發盈警

 

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