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美股 | 美俄和談且關稅劍指晶片，英爾暴漲16%標普創新高

19/02/2025

美股 | 美俄和談且關稅劍指晶片，英爾暴漲16%標普創新高

　　美俄高層代表在沙特阿拉伯首都利雅得，就俄烏停火展開首階段對話，提振市場情緒，美股三大指數周二（18日）收市微升，標普500指數再創歷史新高。

 

　　道指收市報升10.26點，或0.02%，報44556.34點；標普500指數升14.95點，或0.24%，報6129.58點；納指升14.49點，或0.07%，報20041.26點。

 

　　能源股與科技股表現良好，特朗普盤後指出，他可能會對進口汽車、半導體和藥品徵收約　25% 的關稅，並最早在　4 月　2 日宣布這一消息。受分拆傳聞提振，英特爾飆升16%。

 

日圓未能保持升勢

 

　　美匯指數於107附近徘徊，市場對全球經濟和地緣政治局勢前景充滿不確定性，令美元走勢方向未明。日圓未能保持升勢，日圓兌美元下跌約0.3%，報151.9。紐約期金升1.83%，報每盎司2953.99美元。

 

　　紐約期油升1.52%，報每桶71.80美元；布蘭特期油升0.78%，報每桶75.80美元。此前俄羅斯一座輸油管道泵站遭烏克蘭無人機襲擊，事件擾亂了來自哈薩克斯坦的石油運輸，一定程度影響石油供應。

 

撰文：經濟通國金組

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