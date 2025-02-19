滙控業績 | 滙控去年列帳基準稅前盈利升6.5%勝預期，息36美仙

滙控(00005)公布，截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前盈利323.09億元(美元．下同)，按年升6.46%，勝預期，每股基本盈利1.25元。董事會已通過派發第四次股息每股0.36美元，2024年每股合共派息0.87美元，當中已計及特別股息每股0.21美元。

期內，固定匯率除稅前利潤323.09億元，按年升8.05%。

香港上海滙豐銀行去年列帳基準除稅前利潤升27%

截至去年12月底止全年業績，香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升26.6%至204.7億元；HSBC UK Bank plc列帳基準除稅前利潤按年跌12.8%至72.13億元；英國滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升0.2%至錄26.45億元；中東滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年跌10.1%至11.14億元。

按業務劃分，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場固定滙率除稅前利潤按年升26.5%至70.63億元；財富管理及個人銀行固定滙率除稅前利潤按年升4.8%至121.82億元；工商金融固定滙率除稅前利潤按年跌9.8%至118.6億元；而企業中心固定滙率除稅前利潤為12.04億元，2023年錄得除稅前虧損4.59億元。

滙控上季列帳基準稅前盈利升1.3倍，收入跌11%

單計去年第四季度，列帳基準除稅前盈利按年大升1.3倍至22.77億元，反映2023年第四季與集團於聯營公司交通銀行(03328)(滬:601328)的投資相關的30億美元減值不復再現。

上述增長被收入的跌幅部分抵銷，當中包括撥回52億美元於2024年第四季完成出售阿根廷業務後確認的匯兌儲備虧損及其他儲備，而2023年第四季的數字則包括與因應出售法國零售銀行業務而將其重新分類為持作出售用途相關的20億美元減值的影響。按固定匯率基準計算，除稅前利潤增加15億美元至23億美元。列帳基準除稅後利潤為6億美元，增加4億美元。

*列帳基準收入跌11%，受出售阿根廷業務匯兌儲備虧損等影響*

期內列帳基準收入為116億美元，下跌11%，乃受上述與出售阿根廷業務相關的匯兌儲備虧損及其他儲備撥回影響。但2023年第四季與出售法國零售銀行業務相關的減值不復再現、與財資業務重整和風險管理相關的出售虧損，以及阿根廷惡性通脹會計處理的效應，抵銷了部分影響。此外，財富管理及個人銀行業務旗下的財富管理業務，以及環球銀行及資本市場業務旗下的資本市場及證券服務業務，收入均錄得增長。不計及須予注意項目的固定匯率收入為165億美元，增加12億美元。

*預期信貸損失增至14億美元，內地商業房地產撥備2億美元*

期內列帳基準預期信貸損失增加3億美元至14億美元。2024年第四季的預期信貸損失包括來自工商金融業務的8億美元準備，主要和第三級風險承擔相關，當中包括與中國內地商業房地產行業有關的2億美元準備，以及與英國一名客⼾的風險承擔有關的準備。財富管理及個人銀行業務的準備為4億美元，集中於墨西哥和香港的法律實體。

列帳基準營業支出為86億美元，保持穩定。科技開支和投資增加以及通脹的影響，大致被英國和美國的銀行徵費下降、與表現掛勾的酬勞支出減少，以及出售加拿大和法國業務導致成本降低所抵銷。

滙控:擬展開最多20億美元回購，料首季業績前完成

滙控(00005)在去年全年業績報告中稱，擬展開最多達20億元股份回購，預計於2025年第一季業績公布前完成。

*專注簡化集團營運方式，已設立菁英團隊以動態方式管理成本和資本*

集團行政總裁艾橋智表示，自擔任行政總裁以來專注於簡化集團營運方式，並為策略執行注入新的動力和意志，稱其正創建一家更精簡、靈活、專注的銀行。他指出，會繼續深思熟慮並採取果斷措施，包括建立四項相輔相成、職責分明的業務，令集團架構和策略保持一致，並迅速和有目的地重整業務組合。

他續指出，已設立一個由多位菁英領袖組成的小型核心團隊，具備增長導向的思維模式，並會堅定不移地，以動態方式管理成本和資本。集團正將這種方式融入整個機構，確保繼續以此兩個重要原則為焦點。他指出其目標明確，而且對未來充滿信心。

滙控維持派息率目標五成，明年底前成本減15億美元

滙控(00005)去年全年業績報告中宣布，採取措施簡化集團架構，專注能讓集團在強大基礎上加以發展、取得增長的機遇。當中以於2025至2027年3年期間，目標每年平均有形股本回報率達到約15%，但稱深明利率前景依然波動且有欠明朗，尤其以中期而言。

另該行擬繼續將普通股權一級資本比率(CET1)維持在14%至14.5%的中期目標範圍，2025年的股息派付比率目標基準維持在50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響。

*今年目標成本減約3億元，明年底前年化成本基礎減15億元*

該行預期，今年銀行業務淨利息收益約420億元；設定今年目標基準營業支出按年增加約3%，其中不包括出售加拿大及阿根廷業務的直接成本影響、須予注意項目及按固定匯率重新換算惡性通脹經濟體過往年度業績的影響。

成本方面，今年目標減少約3億元，並致力於2026年底前把年化成本基礎減少15億元，因而計劃於2025、26年承擔18億美元遣散和其他預付成本，並分類為須予注意項目。另外，因著眼於滙豐具備明顯競爭優勢及增值回報的機遇，打算於中期內從非策略業務活動中額外調配約15億元，重新投放至該等範疇。

該行預期，今年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比將繼續維持在30至40個基點之間，屬集團中期規劃範圍；中長期而言，繼續預期客戶貸款結欠按年達到中單位數百分比增長。另財富管理業務的費用及其他收益中期內可達到每年雙位數的平均百分比增長。

滙控去年列帳基準預期信貸損失34億美元

按固定匯率基準計算，不計及須予注意項目的除稅前利潤增加14億美元至341億美元，主要反映財富管理及個人銀行業務和環球銀行及資本市場業務的收入增⻑，但部分增幅被營業支出上升所抵銷。營業支出的升幅符合集團的成本增長目標。

*淨利息收益跌1%，淨利息收益率降至1.56%*

期內收入為659億美元，按年跌0.3%。財富管理及個人銀行業務旗下的財富管理業務，以及環球銀行及資本市場業務旗下的股票及證券融資業務，客戶活動均告增加，推動收入增長。此外，2023年的收入計及與財資業務重整和風險管理相關的10億美元出售虧損，惟有關增長被上述多項策略交易的不利影響淨額，以及提早贖回既有證券錄得2億美元虧損所抵銷。

按固定匯率基準計算，不計及須予注意項目的收入增加29億美元至674億美元。淨利息收益減少31億美元，反映業務出售的影響以及資金成本增加，後者與該行將工商客戶存貸餘額重新投放於交易賬項有關，而相關收入於「持作交易用途或按公允值予以管理之金融工具淨收益」中確認。HSBC UK的淨利息收益增加，反映來自結構性對沖的得益，抵銷上述部分減幅。

銀行業務淨利息收益為437億美元，較2023年減少4億美元，減幅為1%；淨利息收益率為1.56%，下跌10個基點，主要原因是工商客戶存貸餘額於交易賬項的投放增加。

*列帳基準預期信貸損失持平於34億美元*

預期信貸損失及其他信貸減值準備持平，達34億美元。工商金融業務的預期信貸損失為18億美元，而環球銀行及資本市場業務則為2億美元。預期信貸損失已計及與中國內地商業房地產行業相關的第三級準備4億美元、在岸香港房地產行業的相關準備1億美元，以及就英國一名工商金融業務客⼾提撥的準備。財富管理及個人銀行業務的預期信貸損失為13億美元，主要與集團在墨西哥、香港和英國的法律實體有關。預期信貸損失相當於貸款總額平均值的36個基點，當中包括分類為持作出售用途的貸款，2023年為32個基點。

營業支出增加10億美元至330億美元，增幅為3%，主要受科技支出和投資增加以及通脹影響，但出售加拿⼤和法國業務導致的相關減幅以及英國和美國的銀行徵費減少，抵銷了部分升幅；普通股權一級資本比率為14.9%，上升0.1個百分點，主要來自資本生成及藉策略交易減少風險加權資產，惟股息、股份回購及資產負債表自然增長抵銷了部分增幅。

撰文：經濟通採訪組

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