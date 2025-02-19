滙控業績勝預期增派息兼續回購，股價再破頂可以點部署？

滙控(00005)今日(19日)中午公布業績，去年列帳基準除稅前利潤按年升6.5%至約323億美元，略好過市場預期，單計第四季，則升1.3倍至22.77億美元，亦勝預期；派發第四次股息每股36美仙，按年升約16%。集團今年維持派息比率目標五成，又擬展開最多20億美元的股份回購。滙控今早股價偏軟，午後則倒升逾1%高見88.8元，再創歷史新高， 且已連升3日，若想吸納應如何部署？

（Shutterstock）

去年列帳基準稅前盈利升6.5%上季升1.3倍 派第四次股息36美仙

滙控公布，截至去年12月底止全年列帳基準稅前盈利323.09億美元，按年升6.46%，每股基本盈利1.25美元。董事會已通過派發第四次股息每股0.36美元，去年同期為0.31美元，按年升約16%。2024年每股合共派息0.87美元，當中已計及特別股息每股0.21美元。另去年收入為659億美元，按年跌0.3%。按固定匯率基準計算，不計及須予注意項目的收入增加29億美元至674億美元。淨利息收益減少31億美元，反映業務出售的影響以及資金成本增加。銀行業務淨利息收益為437億美元，較2023年減少4億美元，減幅為1%；淨利息收益率為1.56%，下跌10個基點，主要原因是工商客戶存貸餘額於交易帳項的投放增加。

單計去年第四季度，集團列帳基準除稅前盈利按年升1.3倍至22.77億美元，反映2023年第四季與集團於聯營公司交通銀行(03328)(滬:601328)的投資相關的30億美元減值不復再現。期內列帳基準收入為116億美元，下跌11%，乃受出售阿根廷業務相關的匯兌儲備虧損及其他儲備撥回影響。不計及須予注意項目的固定匯率收入為165億美元，增加12億美元。



上季預期信貸損失增至14億美元 內地商業房地產撥備2億美元



集團第四季列帳基準預期信貸損失增加3億美元至14億美元，包括來自工商金融業務的8億美元準備，主要和第三級風險承擔相關，當中包括與中國內地商業房地產行業有關的2億美元準備，以及與英國一名客⼾的風險承擔有關的準備。財富管理及個人銀行業務的準備為4億美元，集中於墨西哥和香港的法律實體。列帳基準營業支出為86億美元，保持穩定。

去年預期信貸損失及其他信貸減值準備持平，達34億美元。營業支出增加10億美元至330億美元，增幅為3%；普通股權一級資本比率為14.9%，上升0.1個百分點。

滙控：擬展開最多20億美元回購 料首季業績公布前完成

另滙控稱，擬展開最多達20億美元股份回購，預計於2025年第一季業績公布前完成。集團行政總裁艾橋智表示，自擔任行政總裁以來專注於簡化集團營運方式，並為策略執行注入新的動力和意志，正創建一家更精簡、靈活、專注的銀行。他指，會繼續深思熟慮並採取果斷措施，包括建立四項相輔相成、職責分明的業務，令集團架構和策略保持一致，並迅速和有目的地重整業務組合。他續指，已設立一個由多位菁英領袖組成的小型核心團隊，具備增長導向的思維模式，並會堅定不移地，以動態方式管理成本和資本。集團正將這種方式融入整個機構，確保繼續以此兩個重要原則為焦點。他指其目標明確，而且對未來充滿信心。

滙控又提到重組後可使員工開支節省8%，艾橋智表示，集團沒有就裁員人數訂下目標，相關裁減職位為職能出現重疊，主要為高層職位，他們薪酬也較高，並指集團已投入18億美元用於遣散費和一些其他前期成本，料大部分相關決策將在今年作出，因此大部分前期成本也將在今年出現。他又提及，對香港房地產前景展望持正面看法，並指在香港的商業房地產方面已出現有效的政策措施，而香港經濟前景正在改善，並將隨著利率前景而繼續改善，相關客戶實力依然保持韌性，而貸款價值比以及集團敞口的抵押水平仍然保持韌性，預期香港房地產風險不會對預期信貸損失(ECL)產生任何重大影響。

今後3年平均有形股本回報目標約15% 今年維持派息率目標五成

滙控又指，於2025至2027年3年期間，目標每年平均有形股本回報率達到約15%，但稱深明利率前景依然波動且有欠明朗，尤其以中期而言。另該行擬繼續將普通股權一級資本比率(CET1)維持在14%至14.5%的中期目標範圍，2025年的股息派付比率目標基準維持在50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響。



集團預期，今年銀行業務淨利息收益約420億美元；設定今年目標基準營業支出按年增加約3%，其中不包括出售加拿大及阿根廷業務的直接成本影響、須予注意項目及按固定匯率重新換算惡性通脹經濟體過往年度業績的影響。成本方面，今年目標減少約3億美元，並致力於2026年底前把年化成本基礎減少15億美元。今年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比將繼續維持在30至40個基點之間，屬集團中期規劃範圍；中長期而言，繼續預期客戶貸款結欠按年達到中單位數百分比增長。

黃德几：業務重組方向正確疊加高息回購 股價調整空間有限

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，滙控過去兩年業務的重組及更新走對了方向，例如以頗高價出售加拿大業務予加拿大皇家銀行，又如早前集團提到業務重組，為業務發展定下四大方向，反映其雖具英資背景，但明顯已將業務重心放於大中華地區。而從滙控貸款組合及客戶可見，在內地經營環境困難，出現房地產危機時，都未見對其帶來很大影響，相反於各項業務持續有不錯表現。另外，滙控在公布業績同時，亦宣布裁員節省人手，特別是高層人員，無論從成本效益以至淨息差水平都可看高一線。當然，回購股份亦為市場所憧憬，雖然今次再回購20億美元不是市場預期金額的上限，但至少有回購，過去三季加起來就有90億美元，對股櫂持有人每股盈利具有提升效果，對股價有直接幫助。

黃德几又指，以目前息率計，滙控收益率很高，能維持如此穩定派息比率及那麼高股息回報率，在芸芸國際金融股中也屬少見。其股價即使日日「慢火煎魚」，撇除除淨派息因素仍屢創新高，若長期持有回報很可觀，即使公司曾試過除淨不派息及供股，但很多過去的困難現已迎刃而解，目前仍是首選股。若與恒生(00011)比較，無論其不良貸款比率，及以大中華區為主的全球布局都有很大優勢，兩者公布業績後股價高下立見。另滙控就交通銀行減值撥備亦已完成，是另一正面因素。即使大市今日於高位有待整固，滙控績後股價仍保持硬淨，雖然恒指已升至主要阻力區，不排除有些獲利回吐，但相信滙控不會有很大幅度的調整空間，如果無貨，現價買入也不覺有很高風險，如果想稍等，看將來有沒有機會回至10天移動線也可以，但以目前估值及業績來看，滙控仍是最可取環球機構之一。

滙控今日升1.38%收報88.4元，連升3日，累計升幅4.62%，成交35.23億元。其他本地銀行股表現各異，恒生跌3.92%報100.5元，渣打(02888)升0.91%報111元，中銀香港(02388)無升跌報26.75元，東亞(00023)跌0.4%報10.06元，大新銀行(02356)升0.24%報8.53元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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