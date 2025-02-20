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恒指跌幅擴大至400點，摩通指中國AI相關股極超買籲減持

20/02/2025

恒指跌幅擴大至400點，摩通指中國AI相關股極超買籲減持

　　美國總統特朗普威脅加徵汽車關稅，重燃貿易戰憂慮，加上恒指近期累積升幅大，高位有回吐。恒生指數跌幅擴大至400點或跌1.7%，報22543，主板成交逾685億元。國企指數報8308，跌155點或跌1.8%。恒生科技指數報5538，跌133點或跌2.4%。

 

　　快手(01024)跌7%，報54.8元；美團(03690)跌6.4%，報156.9元；為跌幅最大兩大恒指成份股。此外，阿里(09988)跌3.7%，報119.5元；騰訊(00700)跌2.4%，報485.8元；京東集團(09618)跌1%，報152.7元；金山雲(03896)跌2.5%，報10.12元。

 

　　摩根大通稱，阿里股價於近期大升後，投資者應該減持「極度超買」中國人工智能(AI)概念股，其中，阿里、阿里健康(00241)、快手及騰訊(00700)的14日相對強弱指標達到甚至超過80。

 

　　摩通同時認為，上述公司即將發布財務報表可能會提供管理層對於AI賦能效率提升、商業化路徑及競爭動態相關指引；長期而言，該行看好人工智能。不過，該行認為中國地產股可能具戰術性上行空間。


　
　　不過，聯想集團(00992)逆市升4%，報13.08元；恒生(00011)升1.9%，報102.4元；藥明康德(02359)升1.4%，報65元；阿里健康(00241)升1.2%，報5.81元；電能(00006)升0.7%，報50.3元；中國生物製藥(01177)升0.9%，報3.35元。


　
　　即月期指新報22564，跌363點，高水20點。即月國指期貨報8313，跌148點，高水5點。即月科指期貨新報5540，跌130點，高水1點。

 

撰文：經濟通採訪組

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