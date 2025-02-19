香港樓市 | 新地以6.02億元投得東涌住宅地，作價符預期

去年流標的東涌第106B區地皮重推，上周五（14日）接獲4份標書。地政總署今日（19日）公布，該幅住宅地最終由新鴻基地產(00016)以6.02億元奪得，每呎樓面地價約1501元，相較14年前以每呎2704元投得同區「限呎地」，地價低出四成。

（新地官網截圖）

雷霆：擬投資約35億興建中小型單位為主

新地副董事總經理雷霆表示，集團很高興投得該臨海地皮，地皮海景遼闊兼容易設計，亦鄰近港鐵站，將來附近社區配套充足，加上政府比上次放寬單位數目，令將來售樓更具靈活性及迎合市場。他表示，項目將興建中小型單位為主，預算總投資約為35億元。

地政總署公布，一幅位於新界東涌第106B區東涌市地段第55號的用地，以6.02億元批予立堡有限公司，後者母公司為新鴻基地產(00016)，批租期為50年。該公司為出價最高的投標者。

投標者包括信置及嘉華國際

除中標者外，其他投標者包括信置(00083)旗下的德焯公司、嘉華國際(000173)旗下浩昌興業以及極好有限公司。

上述地皮位於東涌填海區，屬於臨海地皮，地盤面積約11.5萬平方呎，最高可建樓面面積約40.1萬平方呎，市場估值約5億至10億元，每呎樓面地價約1250至2500元，預計可興建745伙。

據賣地章程，中標者日後需自費為項目進行噪音評估，並確保項目於2030年9月或之前落成。值得留意的是，地皮曾於2023年招標，於當年10月截標時收4份標書，惟最後流標收場。

撰文：經濟通採訪組

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