港股 | 午市前瞻 | 京東美團更新社保政策搶騎手 專家料實際支出不大

恒指23000關口前爭持，內地並無進一步減息，加上摩通率先呼籲先行減持中資AI股食胡，科網股跌幅居前，拖累恒指上午跌幅一度擴大至500點，跌穿22500關口。恒指半日報22627，跌316點或1.4%，主板成交近1695億元。恒生中國企業指數報8349，跌113點或1.3%。恒生科技指數報5545，跌126點或2.2%。

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聶振邦：恒指若收報22300，後市仍可看好

美國總統特朗普表示，將在未來一個月或更早的時間，宣布向木材、汽車、半導體及藥品等加徵收新關稅，通脹風險重燃。恒指自從前兩個交易日接近政策頂後，未能突破高位，目前呈橫向走勢。今日恒指低開低走，跌幅一度擴大至500點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，關稅消息對全球股市除美國外都有影響，另外，港股成交金額連續兩個交易日減少，反應投資熱度有所減弱，多因素共同導致今日港股下跌。他指出，參考2月17日恒指低位22319點，若收市跌穿22300點，則可能意味著升浪結束；若收市高於此位置，後市仍可看好。

目前時間越來越接近二月底、三月初的兩會，近期亦可能有相關消息釋出，但聶振邦認為，目前恒指已經去到一個「非常高」的位置，除開去年10月的政策頂，上次到底此高位已經是2022年。不少投資者都對後市抱有街心，導致近期恒指出現調整。他指出，除非有更多資金流入股市，否則即使有兩會消息，港股升幅也可能不會太大。

社保支出蠶食美團利潤有限 關注外賣大戰後續

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日前，美團(03690)公布將為全國範圍內的全職及穩定兼職騎手繳納社保，預計將於2025年二季度開始實施，市場擔憂成本開支大增，早盤美團股價亦跌逾6%。惟大行認為對盈利表現影響可控：瑞銀稱，美團為騎手繳付社保對外賣業務單位經濟效益(UE)影響或屬可控；花旗指出，美團繳納社保或影響配送業務的單位經濟效益(UE)及整體盈利能力。不過，預計對公司2025-26年整體利潤率影響可控。

聶振邦亦認為，此舉動導致的成本開支增加對美團的業績影響不大，今日美團下跌是因為此舉動反映了美團重視加強員工保障的意識，擔憂未來還有更多相關舉動導致成本增加，影響利潤率。他引述美團2024年上半年業績表示，「美團去年上半年多賺了167元人民幣，參考美團上次在7個省市進行試點繳納社保，花費14億元人民幣，預計是次全國推行將花費幾十億人民幣。在未算下半年盈利的情況下，此數值相對於美團上半年盈利額佔比仍不多。」

目前美團股價已跌到20天線（156.7元）附近，他表示，不急於在20天線買入，參考2月12日低位150元，若未來兩至三個交易日股價在150元到155元之間開始靠穩，再考慮吸納。

除了美團，京東(09618)亦為騎手繳納社保。京東表示將自3月1日起將逐步為京東外賣全職騎手繳納五險一金，為兼職騎手提供意外險和健康醫療險。惟京東股價反應平淡，下跌不足2%。聶振邦表示，京東外賣業務剛開始，市場尚不知道外賣業務規模佔集團總業務的比例，而且市場對新業務盈利期望不高，所以同樣的消息對京東的股價無明顯影響。他進一步指出，京東自2月17日開始已連跌四個交易日，從之前高位164.8元跌到151.7元，跌幅超過10元，說明加入外賣競爭等因素已在一定程度上反映在股價上，並且市場差不多消化完畢，若未來兩個交易日股價能守穩150元，後市應該靠穩。

另外，他補充道，從吸納騎手的作用來說，由於美團和京東都有相關政策，因此社保政策暫時對京東吸納騎手的作用不高，後續關注京東是否打響佣金戰，假若送單佣金比競爭對手美團及餓了麼豪爽，則更容易吸納騎手。

美團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

京東股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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