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國泰 | 上月營運數據對辦股價逆市靠穩，邊類本地股也可吼？

20/02/2025

　　國泰航空(00293)公布1月份營運數據，國泰航空載客量按年增37%至235.2萬人次，旗下香港快運載客量則增46%，創下單月接載超過66.7萬人次新紀錄，另兩者在上月春節前的25日合共載客逾11萬人次，創疫後單日載客量紀錄新高，瑞銀予國泰目標價12.1元。國泰今早(20日)逆市靠穩，曾升逾1%高見10.18元。近期市場熱炒DeepSeek概念，惟有大行指，一些AI概念股已呈超買。到底，除國泰外，哪類本地股也可吼？

 

國泰上月營運數據對辦股價逆市靠穩，邊類本地股也可吼？

（資料圖片）

 

國泰1月載客量按年增37%　香港快運載客創單月新高

 

　　國泰航空於1月載客量約235.2萬人次，按年增加37%，按月增加4.6%。可用座位公里數按年增加30.9%，而乘客運載率則按年增加3.6個百分點，至86.4%。至於香港快運於1月創下單月接載超過66.7萬人次新紀錄，按年增加46.1%，可用座位公里數增加39.7%，乘客運載率84.6%，升0.1個百分點。

 

　　另國泰貨運於1月載貨量增加13.7%至13萬公噸。可用貨物噸公里數按年增加14.7%，而運載率則按年下跌2.5個百分點至56.1%。


春節前創疫後單日載客量新高　惟料休閒旅遊需求3月底前轉趨淡靜


　　國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，在農曆新年出行高峰期，國泰航空和香港快運於1月25日當天合共載客逾11萬人次，創下疫後單日載客量的新高紀錄，而聖誕及新年假期過後，國泰航空的商務出行需求有所回升，前艙的載客率保持穩健增長。此外，1月亦是新學期的開始，大批留學生出境回校，推高長途航線的需求。

 

　　不過，劉凱詩預計接下來直至3月底前，休閒旅遊的需求會轉趨淡靜。而至今集團已公布的今年新航點共有8個，並會陸續增加新目的地。

 

瑞銀：國泰客運量強勁惟貨運需求放緩　予目標價12.1元

 

　　瑞銀發表研報稱，國泰上月客運量強勁，但貨運需求放緩，予「買入」評級，目標價12.1元。


　　報告引述國泰管理層指，貨物運送需求農曆新年後會稍為放慢；預計接下來直至3月底前，休閒旅遊的需求會轉趨淡靜。

 

美銀料長實長和派息減少一成　偏好太地領展等息高穩定業主

 

　　另一方面，摩根大通稱，阿里巴巴(09988)股價於近期大升後，投資者應該減持「極度超買」中國人工智能(AI)概念股，其中，阿里巴巴、阿里健康(00241)、快手(01024)及騰訊(00700)的14日相對強弱指標達到甚至超過80。該行同時認為，上述公司即將發布財務報表可能會提供管理層對於AI賦能效率提升、商業化路徑及競爭動態相關指引；長期而言，該行看好人工智能。

 

　　隨著港股踏入業績期，美銀近日發表研報估計，長實(01113)、長和(00001)的每股派息料分別減少11%、10%。相反太古地產(01972)、太古(00019)及九置(01997)派息或溫和上升。另外，新世界(00017)流動性亦是主要焦點。美銀亦指，偏好派息率高及穩定的業主，例如太古地產及領展(00823)，以及計劃釋放價值的地產公司如香港置地。

 

國泰 | 上月營運數據對辦股價逆市靠穩，邊類本地股也可吼？

（資料圖片）

 

　　美銀表示，由於過去三年香港樓市呈下行趨勢，本地發展商去年盈利可能疲弱，受制於大多發展商均臨減值，預期香港平均物業發展利潤率會跌至13%，但相對新地(00016)、恒地(00012)及嘉里建設(00683)可能會優於同業，主因利潤更高的庫存項目可抵銷利潤較低的新項目。不過，該行基本情境則是於未來兩年，香港主要發展商不太可能會出現違約，即使違約，預期對住宅市場的情緒拖累可控，惟銀行可能進一步收緊行業融資，包括按揭及企業貸款，而且投資物業的估值也可能會受壓。


　　新一份《財政預算案》將於下周三(26日)發表，美銀則預期較少針對地產政策。港府可能會將新資本投資者入境計劃中，房地產投資上限由1000萬元提高至3000萬元。另外，公布將REITs納入互聯互通將是額外的驚喜，而若果中國允許內地專才從內地到香港購買房地產，這將改變整個行業。

 

植耀輝：國泰績靚估值仍不高可分注吸　本地公用股及電訊股也可吼

 

國泰 | 上月營運數據對辦股價逆市靠穩，邊類本地股也可吼？

（植耀輝）（耀才官網截圖）

 

　　耀才證券研究部總監植耀輝表示，本地股若有業績支持自然有資金關注，惟近期見譚仔國際(02217)及國際家居零售(01373)等業績都不算理想，績後股價表現麻麻。國泰業績好雖也不是此時此刻的事，但現時出遊狀況仍不錯，故其股價強走勢靚是有原因，而現時其估值也不算高，且有本地概念，加上公司有較多利好消息，國際航空運輸協會(IATA)之前也預計今年航空業表現仍較理想，故仍可考慮，不過，畢竟已升了很多，最好分注吸納，若見有些回落可再加注。

 

　　至於本地地產股，植耀輝指，暫不建議吸納，因不見近期樓市表現特別好，且美國減息機率減小，大家較關注個別地產股負債情況，而領展等收租股雖然現時息率較高，且民生商場較多，但加租機率不算特別高，除非市道氣氛有改善，否則此類股份估值難有很大提升，故也不建議吸納。公用及電訊股等則可考慮，其中香港電訊(06823)及電訊盈科(00008)股價表現都頗強，跑贏大市，雖然近期市場聚焦科技股，但此類股份也可買來收息，它們通常在業績前表現都較強，始終大家貪其派息穩定，可予多些耐性分段吸納。

 

　　國泰半日升0.4%收報10.08元，成交3567萬元。至於其他包括地產、收租、公用及電訊股等本地股表現各異，新地升0.14%報70.9元，恒地跌1.18%報20.95元，長實升0.59%報33.95元，領展跌0.29%報34.75元，香港電訊跌1.12%報9.69元，電訊盈科跌1.05%報4.72元，中電(00002)無升跌報64.3元，電能(00006)升0.2%報50.05元，港燈(02638)無升跌報5.28元。

 

國泰上月營運數據對辦股價逆市靠穩，邊類本地股也可吼？

 

國泰上月營運數據對辦股價逆市靠穩，邊類本地股也可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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