開市Go | 中美財長通話，阿里業績強美股飆，B站首錄季度盈利

要聞盤點

1、美國上周新領失業救濟人數增至21.9萬人，高於市場預期的21.5萬人；持續申領失業救濟人數則增加2.4萬人，至186.9萬人。標普500指數於昨日創新高後回落。道指跌450點；標普跌26點；納指跌93點。金龍中國指數上漲124，阿里巴巴對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時07分升45點。

2、美國財長貝森特計劃周五與中國財政部部長藍佛安通電話，貝森特敦促中方重新平衡經濟發展。至於美國總統特朗普稱與中國達成貿易協議可能性很大。

3、貝森特表示，美國增加發行長期國債以減輕還債壓力仍需時，因聯儲局每月售出國債以縮減資產負債表，距提高長期美債發行佔比「還有很長的路要走」。

4、與美國特使會談後，烏克蘭總統澤連斯基發文稱已準備與美方就投資及安全問題達成協議。

5、中國國務院總理李強表示，要以更大力度提振消費，釋放AI終端產品的消費潛力。

6、阿里巴巴(09988)電商及雲業務季度收入增幅優於預期，AI收入連續6季倍增。CEO稱未來三年AI基建支出將超過過去十年，國際電商上季收入按年升32%。

7、廣州開發區國資監管局發布創投母基金實施細則，允許種子及天使直投單項目最高100%虧損，國資創投風險容忍度考核再鬆綁。

8、本港政府統計處公布1月整體消費物價按年升2%，較去年12月的1.4%為高，因公共房屋租金寬免結束及農曆新年影響。

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