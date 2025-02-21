聯想 | 上季盈利倍升獲大行升目標，股價急彈逾一成破頂可否追入？

全球最大個人電腦(PC)生產商聯想集團(00992)昨日(20日)中午公布業績，受惠專注混合式人工智能(AI)戰略，上季多賺逾1倍至6.93億美元，遠勝預期，收入升20%至近188億美元，亦勝預期，但毛利率跌0.8個百分點至15.7%，略遜預期。另外，聯想宣布，將在AI PC(人工智能個人電腦)端側本地部署DeepSeek大模型，惟昨日股價創新高後倒跌逾6%收市。而聯想績後獲多家大行上調目標價，今早(21日)再藉恒指急升重上23000點，也反彈逾一成再破頂，可否追入？

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上季純利按年升逾1倍收入升20% 毛利率跌0.8個百分點至15.7%



聯想公布，截至2024年12月31日止第三財季純利6.93億美元，按年升1.06倍；收入187.96美元，升19.6%；毛利29.59億美元，升13.8%；除稅前溢利5.17億美元，升9.8%。惟由於盈利能力相對較低的基礎設施方案業務集團雲端業務的銷售額佔比增加，毛利率跌0.8個百分點至15.7%。

期內智能設備業務集團收入137.8億美元，按年增長12%，經營溢利約10億美元，按年升9.7%。個人電腦業務以24.3%的市場份額進一步穩固市場領導地位，智能手機業務營業額雙位數增長。基礎設施方案業務集團扭虧為盈，錄得經營溢利100.2萬美元，2023年同期錄經營虧損3773萬美元，期內收入按年增長59%至39.38億美元，受益於CSP雲基礎設施業務的持續高速增長，以及E/SMB業務的穩定增長。方案服務業務集團收入則按年增長12%至22.57億美元，連續15個季度錄得雙位數增長。經營溢利率維持於20%的強勁水平，經營溢利按年升11.5%至4.59億美元。



聯想：所有主營業務表現出色 未來持續投資混合式AI創新推動增長

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，集團上個季度的營業額和利潤雙雙實現大幅提升，所有主營業務都表現出色，尤其是ISG業務扭虧為盈，智能手機業務增長快速。具有更高效率和更低成本的人工智能技術加速了個人智能，尤其是端側智能和邊緣側智能的成熟進程，也促進了人工智能在企業的快速採用，這與集團所推動並引領的混合式人工智能的方向一致。未來憑藉對創新的持續投入，卓越且富有韌性的全球運營，有信心推動可持續的增長和盈利的提升。

展望未來，聯想致力於通過持續投資混合式人工智能創新來推動增長。透過與Alat擴展中東的製造基地布局，並與Formula 1世界一級方程式錦標賽和FIFA國際足聯達成戰略技術合作，集團對其全球化、靈活且具有韌性的供應鏈充滿信心，將能應對各種宏觀不確定性。

將在AI PC端側部署DeepSeek 楊元慶：AI將帶動ISD及SSD業務增長

另外，聯想宣布，將在AI PC端側本地部署DeepSeek大模型，這將成為全球首家端側部署該大模型的PC廠商。此前聯想旗下聯想天禧個人智能體系統(天禧AS)中的小天個人智能體已全面接入DeepSeek-R1聯網滿血版大模型。楊元慶表示，DeepSeek推出對聯想業務帶來非常積極影響，亦進一步證明聯想的混合AI策略正確。未來集團正部署推出本地DeepSeek R1小型模型的AI工作站，參數規模高達700億。而DeepSeek提升AI效率，推動邊緣AI及設備端AI的廣泛應用，亦可能間接推動對GPU服務器的需求增長，上述因素將為集團業務帶來益處。

他又指，在個人AI方面，集團一直強調AI不僅存在於雲端，也存在於本地以及個人設備上，DeepSeek證明該趨勢只會加速。集團已通過AI PC及其他設備為用戶提供訪問DeepSeek公共雲服務的途徑。在企業AI方面，DeepSeek證明AI的部署並不一定昂貴，並使得投資回報率(ROI)更可觀，DeepSeek的出現將幫助改變企業客戶的觀點，並加速AI的應用。可以預期未來AI解決方案將更廣泛被使用，將為集團的混合AI創造更多機會，並推動其下ISD(基礎設施解決方案)及SSD(服務和解決方案)業務的增長。

花旗：季績遠勝預期任何回調皆為增持機會 升目標價至14.3元

花旗發表研報指，聯想第三財季業績表現大幅超越該行及市場共識預期，其中淨利潤比預期按年多81%及90%。儘管第四財季的淨利潤指引為2.3至2.4億美元，比市場預期低約17%，但聯想對PC業務的增長仍持樂觀態度，主要受商業設備更換加速和AI PC滲透率提升的推動。隨著規模和產品組合的改善，服務器業務預計將保持在盈虧平衡以上水平。總體而言，初步的2026財年指引意味著按可比口徑計算的盈利增長約25%。



該行指，考慮到第四財季的表現將相對平淡以及自2025年1月以來股價已上漲37%，股價可能會暫停上漲，但任何回調都是增持的機會，基於聯想的行業領導地位、穩健的基本面和具吸引力的估值，予「買入」評級，目標價由11.5元上調至14.3元。

高盛：憧憬AI PC及伺服器推動產品組合升級 升目標價至14.9元

高盛亦看好聯想，視其為AI PC早期受惠者，因其品牌知名度高、商用和中/高端機型敞口較高，以及領先的市場地位，可吸引更多領導晶片組平台和基礎機型供應商合作。憧憬AI PC及伺服器推動聯想未來產品組合升級，維持其「買入」評級，目標價由13.28元上調至14.9元。高盛又指，考慮到公司上季業績，上調2025及2026財年純利預測分別23%和4%，主要由於營收增加，反映看好聯想2025財政年度AI PC產能提升，以及AI伺服器擴張。



中信里昂表示，聯想上季業績好於市場預期。個人電腦及智能手機增長保持強勢，基礎設施方案集團(ISG)實現收支平衡。集團希望ISG盈利持續，並預計DeepSeek將推動AI PC的普及。另外集團認為，鑑於其製造遍及全球，關稅的影響將是可控的，將其目標價由11元升至11.8元，但由於集團估值接近公允價值，評級從「跑贏大市」降至「持有」。

美銀：PC業務增長強勁 惟ISG業務仍需時實現穩健盈利改善

美銀稱，聯想上季經營收入達6.88億美元，基本符合美銀及市場預期。由於IDG(智能設備集團)和ISG(基礎設施解決方案集團)銷售強勁，收入分別超出美銀及市場8%及5%，但經營利潤率(OPM)低於預期3個百分點。淨利潤達到6.93億美元，超出該行及市場預期78%及91%。期內IDG銷售額按年增長12%，主要受惠於企業PC需求的強勁增長。聯想的高企業客戶佔比將幫助其保持穩健的銷售增長及較高的經營利潤率，但消費端的邊緣AI應用因缺乏明確的使用場景，可能仍需時間成熟。



另美銀表示，聯想ISG在第三季度實現了盈虧平衡，受益於銷售擴張按年增長59%，以及區域內中小企業(SMB)的復甦。聯想在ISG業務上實現穩健的盈利改善仍需時間，且企業需求可能受到宏觀環境影響。此外，與台灣ODM廠商相比，聯想在AI服務器領域的進展仍然較慢，予「中性」評級，目標價由10元升至11.9元。

溫鋼城：市場地位穩固可挑戰前高位 惟硬件生意難大賺不宜高追

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，雖然聯想上季毛利率下跌，但其硬件方面盈利收縮合情合理，因競爭很大，生意不容易做。聯想股價早前升穿12元阻力已算超額完成，而之前由9.5元起步，現已形成了一個橫行通道，若守住12.22元，有望再挑戰此前高位13.18元。公司預測市盈率約12倍，雖然估值不算很便宜，但近期市況較旺，其股價較高亦合理，有貨可繼續持有，但始終做硬件難賺大錢，不宜高追。聯想以薄利多銷模式搶佔市佔率，不要深究其毛利率多少，有錢賺盈利增加已算不錯。

溫鋼城又指，聯想的產品較踏實，不會令大家有太多想象空間，例如與小米(01810)相比，很少人用聯想手機，聯想又沒造車，而其之前賣點AI PC，很多公司都有做，且聯想價錢定得不是很高，Apple電腦貴得多而同樣賣得出。不過，大家主要看聯想最終業績能否「交到數」，以及市佔率會否被人蠶食，而現時聯想「江湖地位」仍穩固，只與戴爾(Dell)競爭。

聯想半日升12.05%收報13.2元，成交22.52億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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