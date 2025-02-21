阿里季績勝預期大行齊唱好，股價飆逾14%是否未見頂？

阿里巴巴(09988)昨日(20日)收市後公布業績，上季盈利按年增2.4倍至489.5億元人民幣，經調整盈利升6.5%至510.7億元人民幣，收入升近8%至2801.5億元人民幣，均勝預期，當中淘天集團收入增5%，雲業務收入增13%。阿里績後獲多間大行唱好，今日(21日)股價飆逾14%，現價還有上升空間嗎？應如何部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）



上季經調整盈利按年升6.5%收入增7.6% 雲AI收入連續6季倍增

阿里公布，截至去年12月底止第三財季股東應佔盈利489.45億元人民幣，按年增長2.39倍，高於市場預期的377億元人民幣。期內非公認會計準則淨利潤510.66億元人民幣，按年升6.5%，高於預期的461億元人民幣。期內收入2801.54億元人民幣，按年升7.6%，高於預期的2774億元人民幣。經營利潤412.05億元人民幣，按年升83%。



阿里核心業務「淘天集團」季度收入按年增長5%至1360.91億元人民幣，客戶管理收入按年增長9%，主要由線上商品交易總額(GMV)增長和Take rate按年提升所帶動；經調整EBITA為610.83億元人民幣，按年增長2%。雲智能集團收入按年增長13%至317.4億元人民幣，主要受惠於公共雲業務收入的雙位數增長帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。集團指，人工智能(AI)相關產品收入連續6個季度實現三位數的按年增長。



期內阿里國際數字商業集團(AIDC)收入按年增長32%至377.56億元人民幣，主要由跨境業務的強勁表現所帶動。菜鳥集團季度收入為282.41億元人民幣，按年跌1%。本地生活集團收入按年增長12%至169.88億元人民幣，由高德和餓了麼的整體訂單增長，以及市場營銷服務的收入增長所帶動，本地生活集團虧損按年顯著收窄。另外，大文娛集團季度收入按年增長8%至54.38億元人民幣，主要由優酷廣告收入增長所帶動，大文娛集團虧損按年繼續收窄。

吳泳銘：雲智能集團收入增速料續提升 聚焦電商和雲計算戰略



集團首席執行官吳泳銘表示，季度業績充分展示集團在「用戶為先，AI驅動」的戰略取得顯著進展，核心業務增長重新加速。季度淘天集團的客戶管理收入增長9%，得益於用戶體驗提升和有效的商業化舉措。雲業務收入重回13%的雙位數增長，其中AI相關產品收入連續6個季度實現三位數增長。展望未來，由AI推動的雲智能集團收入增速還會持續提升。集團將繼續執行聚焦電商和雲計算的戰略，持續投入以推動長期增長。他又指，集團未來3年在雲端、AI基礎設施預計資本支出將超越過去10年總和，且若實現人工通用智能(AGI)，AI相關的產業大概率將會是全球最大的產業，或替代現在50%左右的GDP。



集團首席財務官徐宏則指，集團加大投入促進核心業務重回增長的同時，保持了財務穩健性並提升營運效率，實現淘天集團的EBITA正增長。季度內，集團通過出售重大非核心資產、股份回購，並以優惠利率延長債務期限，持續積極管理資產負債表。

高盛：季績遠勝預期電商利潤穩定 升目標價至156元

高盛發表研報，上調阿里港股及美股目標價37%，港股目標價由114元升至156元，美股目標價由117美元升至160美元，評級維持「買入」。高盛指，阿里上季業績遠勝預期，且業績會議上AI相關資本支出指引亦高於預期。由於國內電商利潤預期穩定，其中估算淘天集團EBITDA於2026至27財年均保持穩定；雲業務收入增長加快，且基於估值基準向前置換，調升雲業務估值。基於核心電商穩定及AI或雲業務加速發展下的估值上升空間，維持公司投資評級。而上季客戶管理收入(CMR)按年升9%，淘天集團經調整EBITDA回復正增長，均好於預期及令該行感到驚喜。預測截至今年3月底止第四財季、2026財年、2027財年CMR增長率分別為6%、5%、4%。

花旗表示，阿里季度業績整體勝預期，尤其是淘天集團，CMR由上季度的同比增長2%提速至增長9%，受網站GMV成長及佣金率改善推動，料將支持股價積極反應。後續將關注年初至今的消費趨勢、以舊換新政策效果、雲收入成長前景、淘天集團和雲業務的息稅前利潤和攤銷前利潤(EBITA)趨勢，對資本支出的任何評論以及管理層對人工智能轉型的看法，予「買入」評級，目標價由137元升至166元。

大和：季績有驚喜升目標價至165元 里昂：料盈利能力進一步改善

大和亦維持阿里「買入」評級，目標價由140元上調18%至165元。大和指，阿里上季業績帶來驚喜，看好其未來3至4個季度的客戶管理收入增長，認為這將推動淘天集團重新評級；同時考慮到高鑫零售(06808)在2026至2027財年剝離、更高的CMR以及雲端收入增長，故上調其2025至2027財年的每股盈利預測5至15%。而阿里將在未來3年增加資本支出，預測2026至2027財年分別達1030億及1020億元人民幣，料高於同業，將助力未來數年贏得雲端業務的市場份額，亦將繼續推動其雲端業務的重新評級，預測集團2025年財年第4季雲端服務收入增15%。



里昂指，阿里上季業績勝預期，預計其電商CMR將維持中至高單位數增長，雲計算在2026財年將恢復超過20%的按年增長。隨著阿里出售銀泰百貨及高鑫零售，集團的盈利能力有望進一步改善。因此，將阿里2025、2026及2027財年的調整後盈利預測上調3%、8%及9%，以反映雲計算增長加快以及虧損減少，同時將其目標價從125美元上調至165美元，評級上調至「高度確信跑贏大市」。

摩通：電商業務表現勝預期 瑞銀：核心業務加快增長

摩通稱，阿里上季電商業務表現優於預期，核心客戶管理收入(CMR)按年增長9%，淘寶及天貓集團的EBITA按年轉正。CMR增長高於該行及市場共識的6%及5%，主要得益於GMV增長及貨幣化率的改善，以及軟件服務費的全季度影響和全新營銷工具「全站推」的採用。88VIP會員數也保持雙位數增長，本季度達到4900萬。雲業務集團收入增長也加速至13%，EBITA按年增長33%，利潤率為9.9%。季度整體收入按年增長8%，與該行及市場共識一致，而調整後每股收益(EPS)按年增長13%，分別超出該行及市場共識3%及21%。預計股價將對該業績作出正面反應，維持「增持」評級，目標價由120元升至165元。

瑞銀指，阿里上季業績穩健及勝預期，核心業務加快增長，預期股價會有正面反應。淘天集團、雲業務、經調整EBITA率均勝預期。估計淘天集團上季市場份額損失持續收窄，受惠於重新關注GMV，且不再強調低價；上季CMR勝預期，應為截至今年3月第四財季CMR增長帶來上升空間，市場料CMR將按年升6%，予美股目標價140美元，評級「買入」。

溫鋼城：業績各方面都有亮點 全年或升至150元



iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，大家本預期阿里增長放慢，猶如科技股中的公用股，惟在大家對其沒期望之下，業績很容易會有驚喜，而今次每股盈利表現最令人雀躍，本預期只有2.612元，最終卻有2.862元，相差近10%。雖然營業收入與預期相差不大，但上季市場沒甚麼特別消息，最多只是中央推出以舊換新等政策，「雙11」也沒公布交易額，在沒有樂觀預期下，今次盤數已做得不錯。事實上，阿里創始人馬雲有一定眼光，例如他押注AI及大數據。阿里提到其AI大模型通義千問可媲美DeepSeek，DeepSeek想上市集資，阿里又即表示有興趣注資，未來DeepSeek若真的與阿里或其他AI股合作，可再提升估值。而由於阿里今次業績方方面面都有些亮點，今日已升破此前高位約130元，全年升至150元也不出奇，不過今日升得多，只宜小注部署。

溫鋼城又指，阿里雲業務已覆蓋中國全國，現在甚至連公安廳也正在用阿里雲，而早於10年前，已有些公司不放置伺服器，索性用阿里雲，若發現上面數據出問題，甚至可致電其支援團隊，不似一些外資公司那麼難求助，其實馬雲在雲業務方面很早已作部署，未來即使成為內地龍頭也不出奇。另方面，阿里國際電商業務表現較差，相信未來美國仍有較大機會進一步限制中國電商業務，不過，若阿里能配合AI做些翻譯工作，應有助內地商家銷售產品至全球，但外國有些地方運費頗貴，如何壓低運費是另一考驗。

阿里今日升14.56%收報138.5元，成交444.58億元。其他科技股亦普遍急升，騰訊(00700)升6.2%報517元，京東(09618)升5.14%報161.6元，百度(09888)升4.68%報89.5元，美團(03690)升3.82%報162.9元，快手(01024)升7.35%報58.4元，小米(01810)升5.19%報51.7元，嗶哩嗶哩(09626)升16.47%報180.3元，惟網易(09999)只升1.2%報160元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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