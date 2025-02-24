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美股 | 美股新年最糟交易日，科技股拖累道指重挫近750點

24/02/2025

美股 | 美股新年最糟交易日，科技股拖累道指重挫近750點

 

　　美股三大指數上周五（21日）收市重挫，錄得新年來最糟糕交易日。經濟數據弱於預期引發對經濟前景的擔憂，大型科技股下跌。

 

　　道指收市跌748.63點，或1.69%，報43428.02點；標普500指數跌104.39點，或1.71%，報6013.13點；納指跌438.36點，或2.20%，報19524.01點。彭博「科技七巨企」指數重挫2.5%。

 

　　美股三大指數周線均錄得跌幅，道指累跌2.51%；納指跌2.51%；標普500指數下跌1.66%。但新冠疫苗生產商股票大漲，交易員關注到有關中國發現新型冠狀病毒的報道。

 

　　密歇根大學最新公布的消費者信心調查顯示，消費者預計未來五到十年，物價將以每年3.5%的速度上升，是1995年以來的最高水平，反映特朗普政策的不確定性，引發市場對經濟放緩和通脹的擔憂。

 

英鎊重上兩個月高位

 

　　美匯指數輕微反彈0.27%，報106.623。英國零售銷售數字優於預期，1月份增長1.7%，超過0.3%的預期升幅。在數據顯示1月份英國消費支出大幅增長後，英鎊兌美元上升0.1%至$1.2675，重上兩個月以來的高位。英鎊自年初以來逐步走強，累升約1.2%。

 

　　美元兌加元小幅上升0.37%，於1.42附近水平。如果加拿大早日能與美國達成貿易協議，即使加拿大經濟目前處於疲弱，但加元仍可能因而止跌回升。

 

　　紐約期金微跌0.17%，報每盎司2950.75美元。金價持續受到避險需求支持，雖然金價在突破新高後回落，但周內仍然累升超過1%。紐約期油跌3.03%，報每桶70.28美元；布蘭特期油跌2.85%，報每桶73.87美元。

 

撰文：經濟通國金組

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