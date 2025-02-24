政策股 | 中央一號文件首提農業新質生產力，農業股造好可趁低吸？

中央發布一號文件，首次提出要「發展農業新質生產力」，刺激部分內地農業股今早(24日)造好，其中第一拖拉機(00038)最多飆逾9%，中化化肥(00297)也曾升逾半成，趁大市熱炒完一輪科技股正於高位整固之際，或可轉吼此類有政策支持的落後股。

（第一拖拉機網頁截圖）



中央首提「發展農業新質生產力」 推進老舊農機報廢更新

2025年中央一號文件《中共中央、國務院關於進一步深化農村改革，扎實推進鄉村全面振興的意見》發布，首次提出要「發展農業新質生產力」，提出推進農業科技力量協同攻關。以科技創新引領先進生產要素集聚，因地制宜發展農業新質生產力。要瞄准加快突破關鍵核心技術，強化農業科研資源力量統籌，培育農業科技領軍企業。深入實施種業振興行動，發揮「南繁硅谷」等重大農業科研平台作用，加快攻克一批突破性品種。繼續推進生物育種產業化。

文件又提出，要推動農機裝備高質量發展，加快國產先進適用農機裝備等研發應用，推進老舊農機報廢更新。支持發展智慧農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景。

專家：企業有望提升業績 推動農牧行業向現代化智能化邁進

四川農業大學農學院院長、教育部西南作物育種工程研究中心副主任黃玉碧指，在中央一號文件指引下，企業通過在生物育種、數字化、智能化等領域的積極布局，有望在提升自身業績的同時，推動中國農牧行業向現代化、智能化加速邁進，為保障國家糧食安全和農產品穩定供應貢獻力量。隨著政策的持續推進和企業創新的深入，農牧行業可能有望迎來新一輪的發展高潮。

農業農村部農村經濟研究中心主任金文成表示，農業新質生產力的內涵是比較豐富的，包括生物育種技術、無人機技術、人工智能技術和數字技術等，這些應用能夠有效改變農業生產發展的狀況，對加快農業現代化進程具有重要意義。

一拖去年拖拉機產品銷量同比增2.7% 國金證券：農機行業上季表現平穩



第一拖拉機此前公布，2024年度拖拉機產品銷量約7.43萬台，同比增2.71%，其中大馬力拖拉機銷量升12.49%，而中馬力拖拉機及小馬力拖拉機銷量分別跌4.57%及52%。東吳證券指，公司是國內高端大馬力拖拉機頭部企業，受益國內拖拉機競爭格局大型化+高端化以及海外市場順利拓展雙重利好。



國金證券指，2024年9月以來，受糧食價格下跌與行業庫存積壓影響，農機行業產銷下滑，目前渠道仍處於去庫過程中，整體去年第四季表現相對平穩，農機行業庫存去化繼續推進，有望為今年第一季旺季開門紅做好鋪墊。

中化化肥：生物肥料產銷同比增長 料去年盈利升最多升77%

另中化化肥(00297)早前發盈喜，預期去年全年股東應佔溢利將介乎於10.1億元至11.1億元人民幣，較2023年同期股東應佔溢利6.26億元增幅較大，即上升61%至77%。



公司稱，上述溢利已計入因公司聯營公司陽煤平原化工有限公司政策性關停及破產清算等事項而確認的相關減值或損失的影響，另集團稱，經營業績增長的主因為穩步推進「生物+」戰略落地，以科技創新為核心驅動，依託完善的產品管理體系和品牌、渠道、技術的優勢資源，生物肥料產銷量同比增長；主要生產企業實施各項運營基礎提升行動和優化供應鏈管理體系，全面提升產業運營管理水平，提質增效取得顯著成效。

李偉傑：一拖最受惠政策6.5至6.7元可吸 中化化肥先看能否突破1.3元

（李偉傑）

天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑指，中央一號文件內容很多年都是有關農業，但今次併合新質生產力，市場期望就會放於與此有關的企業身上，惟第一拖拉機能否併合新質生產力要視乎其能力提升，因新質生產力背後推動正是投放資源少但產出數值高，一拖某程度上有此概念，發展到極致可能與AI併合使用，但當然在現在未發展至那麼快的情況下，市場關注未來內地會否對相關板塊高科技發展有所扶持，到時一拖會是最直接受惠股份之一，而之後若耕種情況有改善，化肥用得多，到時可能才到化肥股造得較好。

李偉傑續指，中化化肥有盈喜保證，投資者可能會買得較安心，不過，公司於1月尾已發盈喜，股價之後也造好過一段時間，但隨著大市炒上，它不升反跌，可見盈喜對其股價推動力未能持續，始終大市一直只顧炒DeepSeek及AI概念，惟見其近兩日成交平均比之前大，市場似乎開始找一些股份追落後，但中化化肥1月初時升至約1.2元就遇阻，而1.2至1.3元都是過去半年阻力區，故要先留意可否在高資金投放下作出突破。至於一拖則於上周觸及6.5元的橫行支持低位，雖然今早有一號文件加持仍出現陰燭，走勢麻麻，但始終有政策推出，可能會補回今次裂口，可考慮於6.5至6.7元吸納。而農業銀行(01288)今早上升，相信與一號文件關連度未必太高，但它於農業貸款方面投放亦多，但沒那麼快可令其盈利大增，料股價大致與其他四大國有銀行同步，不過，內銀仍可持續吸納，始終其派息率高，市盈率較低，加上內地早前要大型險企新增保費資金需投放三成於A股，內銀應會成保險資金吸納對象。

部分內地農業股今早造好，一拖半日升3.36%收報6.76元，中化化肥升1.91%報1.07元，中國心連心化肥(01866)升1.28%報3.97元，農業銀行則升1.09%報4.64元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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