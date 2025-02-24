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恒指季檢 | 科指新貴騰訊音樂及地平線逆市急升，中生製藥李寧被剔出國指反造好，可以點部署？

24/02/2025

　　恒指公司上周五(21日)收市後公布季度檢討結果，恒指成分股沒有變動，科指則納入騰訊音樂(01698)及地平線機器人(09660)，國指加入中通快遞(02057)及百濟神州(06160)，其中騰訊音樂及地平線機器人今日(24日)都曾逆市飆逾一成，後者更獲高盛大幅上調目標價。另外，中國生物製藥(01177)及李寧(02331)雖被剔出國指，股價反而逆市造好，被剔出科指的眾安在綫(06060)則插逾一成。上述股份哪隻較值博？應如何部署？

 

（資料圖片）

 

騰訊音樂及地平線機器人納科指　李寧及中生製藥遭剔出國指


　　恒指公司公布季檢結果，恒生指數成分股沒有變動，成分股數目維持83隻。恒生科技指數加入騰訊音樂及地平線機器人，剔出東方甄選(01797)及眾安在綫，成分股維持30隻。另恒生生物科技指數加入先健科技(01302)，剔出宜明昂科(01541)，成分股數目維持50隻。


　　國企指數則加入中通快遞及百濟神州，剔除中國生物製藥及李寧，成分股數目維持50隻。所有變動將於3月7日收市後實施，並於3月10日起生效。

 

本料恒指納入醫療健保及AI等股　不太可能剔除任何公司

 

　　值得一提，恒指季檢結果出爐前，有分析認為可能會納入醫療健保、人工智能(AI)和其他前景向好板塊的股票，以維持其近期升勢。今次季檢正值恒指較1月低點大升兩成，而此前DeepSeek展現AI突破，國家主席習近平在座談會接見科技龍頭企業。Quiddity分析師Janaghan Jeyakumar表示「AI可能是一個重要主題」，認為商湯(00020)有可能入選。他又表示，醫療健保仍是恒指中代表性最弱的行業類別，指康方生物(09926)和巨子生物(02367)是Quiddity在醫療健保行業的首選個股。中金分析師Kevin Liu則指，表現出「足夠的市值排名、行業領導地位和流動性」的公司將被優先考慮，他的選擇包括信達生物(01801)、蔚來(09866)、京東物流(02618)和泡泡瑪特(09992) 。


　　而Periscope Analytics創始人Brian Freitas指，也可能選擇不作任何調整，就像去年4次季度檢討中，有兩次沒有變動。而鑑於恒指公司目標是成分股擴容至100隻，任何公司被剔除的可能性或許也很低。

 

高盛：地平線入科指反映重估潛力　升目標價至11.77元

 

　　高盛發表研報指，比亞迪(01211)計劃大幅提升其未來車型的智能駕駛採用率，帶動地平線機器人芯片出貨量提升。另外，比亞迪在智能駕駛領域的擴展可能鼓勵更多本土汽車代工廠商跟進，比亞迪採用地平線的芯片產品，將支持其進入其他本土代工廠商，加上地平線機器人被納入恒生科技指數，反映其進一步重估的潛力，維持「買入」評級，並將目標價由7.9元上調至11.77元。


　　高盛又指，除比亞迪外，多家汽車代工廠商及一級供應商已宣布與地平線合作。管理層表示，新增的合作將轉化為100多款智能駕駛車型的出貨量，該行對本土代工廠商的本地化趨勢持正面看法，儘管國內供應商完成驗證並建立客戶信任仍需時間。另外，比亞迪採用地平線機器人J6M芯片顯示客戶對其產品在中高端市場性能的認可。預計地平線將順應趨勢，其產品將被其他本土代工廠商採用，推動2025及2026財年增長。

 

李偉傑：地平線升勢過急寧揀騰訊音樂　李寧股價仍穩惟料18元遇阻

 

恒指季檢 | 科指新貴騰訊音樂及地平線逆市急升，中生製藥李寧被剔出國指反造好，可以點部署？

（李偉傑）

 

　　天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑表示，地平線機器人及騰訊音樂過去股價都錄得強勁升幅，而若論揸得較安心會揀騰訊音樂，因其過去都交到理想業績，今次被納入科指後，北水就可買入，會成為新的推動力，至於地平線機器人不是不可以買，但近日炒無人駕駛概念，由4元多起，轉眼已升了一倍，至少回至近10天線約7元才可考慮。至於被剔出科指的眾安在綫，市場正觀望其業績有否改善，因其去年上半年溢利減少七成半，近期大市炒作AI或科技股技術引領估值上升，它也曾炒升，現卻突被剔出科指，其實科指成分股和藍籌一樣重要，因有頗多ETF投放其上，若被剔出難免會令一些被動資金「減磅」，今日眾安在綫有成交配合下跌，跌勢可能要維持到本周中期才可減弱。

 

　　另李偉傑指，李寧及中生製藥遭剔出國指，今日股價反而反彈，因之前沒有炒過，相對震盪較小，若論行業，兩者均非近期市場關注點，其中李寧未能予人很高期望，要待業績公布，看有沒有良好催化出現，才有望扭轉近期弱勢，其實李寧應有能力追落後，大市今日雖然高位整固，但成交仍大，資金會繼續在市場中「尋寶」，李寧及中生製藥雖缺乏炒作題材，但暫時股價仍算穩健，其中較看好李寧，惟料反彈幅度有限，之前兩度升至18元以上都見阻力，今次料也不例外。至於商湯雖具AI概念，但未有期望它可納入藍籌，不過，公司一直都有向媒體解釋AI業務進展及未來發展方向，令市場對其發展更清晰，推動股價反覆向上，惟升至約2.1至2.15元阻力區，料會有明顯阻力，另希望公司不會如以往般，一升上來就配股，否則投資者信心會再轉弱。

 

　　騰訊音樂今日升9.51%收報57元，地平線機器人升4.8%報8.51元，中國生物製藥升2.7%報3.43元，李寧升3.02%報17.06元，眾安在綫跌13.97%報12.92元，商湯升2.13%報1.92元。

 

恒指季檢 | 科指新貴騰訊音樂及地平線逆市急升，中生製藥李寧被剔出國指反造好，可以點部署？

 

恒指季檢 | 科指新貴騰訊音樂及地平線逆市急升，中生製藥李寧被剔出國指反造好，可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此


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