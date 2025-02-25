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美股 | 英偉達財報考驗AI信心，科技股拖累美股尾盤急挫

25/02/2025

美股 | 英偉達財報考驗AI信心，科技股拖累美股尾盤急挫

 

　　科技巨企走低拖累美股周一（24日）尾盤急挫，市場觀望英偉達周三（26日）財報，其表現將對美國超大型股的需求構成重大考驗，也將考驗驅動股價上漲的人工智能(AI)熱潮。

 

　　道指收市報升33.19點，或0.08%，報43461.21點；標普500指數跌29.88點，或0.50%，跌破6000點關口，報5983.25點；納指跌237.08點，或1.21%，報19286.92點。

 

特朗普行政令打壓中概股

 

　　美國總統特朗普簽署行政命令，限制中國在美國科技和能源等戰略領域的投資，中概股受壓下跌，阿里巴巴收市跌逾10%，百度下跌3.7%，京東跌逾7%，拼多多下跌8.8%。

 

　　英偉達周一收跌3.1%。蘋果宣布於未來四年在美國投資5000億美元，並增加2萬個工作崗位，以換取特朗普政府的關稅減免。星巴克宣布裁減1100個非門店工作崗位，旨在提高效率以重振公司業務，此次裁員約佔全球直營門店以外員工總數的7%。

 

德國反對黨勝出大選刺激歐元上升

 

　　美匯指數日內微跌0.11%，報106.526。美國零售銷售數據不及預期，令市場對消費前景感到擔憂，美元受壓下跌。

 

　　歐元兌美元升0.58%，報1.0518，主要受德國選舉結果刺激。德國最大反對黨保守派在周日（23日）的大選中獲勝。市場關注保守派能否迅速組建聯合政府，並推動經濟改革。

 

　　美元兌日圓回升，盤中升約0.3%，報149.63。日本央行植田和男上周五（21日）強調，只有在市場出現異常波動時，央行才會介入。此立場顯示日本央行逐步退出超寬鬆政策的決心。

 

金價創2020年來最長連漲

 

　　紐約期金升0.35%，報每盎司2963.56美元。在避險需求推動下，紐約期金一度高見每盎司2974美元新高。金價在過去八周連續上升，創出2020年以來的最長連升紀錄。

 

　　紐約期油升0.61，報每桶70.82美元；布蘭特期油升0.44%，報每桶74.38美元。美國財政部對伊朗石油工業實施新一輪制裁，主要針對伊朗石油交易經紀、油輪營運商和托運人。美國對伊朗實施新的制裁加劇市場對近期供應緊張的擔憂。

 

撰文：經濟通國金組

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