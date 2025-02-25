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中概股隔晚急瀉，瑞銀料美國優先投資政策觸發沽售情緒

25/02/2025

中概股隔晚急瀉，瑞銀料美國優先投資政策觸發沽售情緒

 

　　白宮上周五（21日）發布史上最嚴的「美國優先」投資政策備忘錄，內容包括限制美國養老基金及捐贈型基金投資中國高科技行業，涉及半導體、人工智能（AI）、先進製造業、生物科技等範疇。瑞銀警告，現階段尚未確定哪類公司可能受到影響，但預計包括軟硬件、互聯網公司在內的中國AI供應鏈，都可能被波及。另外，在美上市的中國ADS也可能面臨VIE架構審查或潛在的新一輪審計審查等不確定因素。

 

　　瑞銀估計，「美國優先投資政策」或會導致投資者短期減持中資AI概念美股及港股，以規避風險，尤其是早前表現強勁的股份，科網、數據中心及CRO板塊料為重災區，因這些板塊的主動型外資持倉比例最高。

 

　　中概股觸發恐慌情緒急跌，納斯達克中國金龍指數今日下跌5.24%，阿里巴巴美股收市跌逾10%，拼多多跌8.8%，京東跌逾7%，百度跌3.7%。

 

表列美國機構投資者持股較多之高危中概股

　　瑞銀估計，「美國優先投資政策」或會導致投資者短期減持中資AI概念美股及港股，以規避風險，尤其是早前表現強勁的股份，科網、數據中心及CRO板塊料為重災區，因這些板塊的主動型外資持倉比例最高。

 

中概股隔晚急瀉，瑞銀料美國優先投資政策觸發沽售情緒

 

B站瀉9%阿里挫8%

 

　　隔晚（24日）金龍中國指數急收跌418點或5.2%，報7564點。中概股幾乎全線下挫，其中，阿里巴巴(BABA)、嗶哩嗶哩(BILI)、金山雲(KS)急瀉一成，萬國數據(GDS)挫11.6%。新東方(EDU)及京東(JD) 跌逾7%。網易(NTES)、理想汽車(LI)亦跌逾4%。

 

　　今早阿里(09988)跌7.8%，報125.1元；嗶哩嗶哩(09626)跌9.4%，報161元；金山雲(03896)跌9.3%，報9.7元；萬國數據(09698)跌10.1%，報38.4元；京東集團(09618)跌5%，報153元。

 

撰文:經濟通市場組

 

 

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