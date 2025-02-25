恒指 | 恒指低開625點報22716穿兩萬三，阿里隨ADS低開近8%

美國總統特朗普上周五(21日)簽署「美國優先投資政策」備忘錄，指明將限制養老基金及捐贈型基金等投資中國高科技行業，包括半導體、AI、先進製造業、生物科技等。限投令消息在隔晚美股盤中快速發酵，資金急避和敏感行業及美國機構持股較高的高危中概股，中國金龍指數創10月以來最大跌幅，跌418點。恒生指數今早開市跟進跌勢，開報22716，穿兩萬三，跌625點或2.7%，主板成交55.76億元。恒生中國企業指數報8379，跌239點或2.8%。恒生科技指數報5540，跌249點或4.3%。

阿里(09988)ADS收市跌逾10%，港股開市即跌7.81%，報125.1元，暫連跌2日，累計跌幅9.68%，阿里健康(00241)跌7.5%，報5.3元。其他AI熱炒股方面，快手(01024)跌5.26%，報52.25元，百度(09888)跌4.64%，報85.35元，聯想集團(00992)跌4.31%，報12.42元；至於京東集團(09618)同跌5.03%，報153元。

美國監管陰影重現，藥明系連日跌，藥明康德(02359)再低開4.29%，報60.2元，暫連跌2日累計跌幅14%，藥明生物(02269)跌4.02%，報22.7元，暫連跌2日累計跌幅12.69%。

中芯(00981)低開4.73%，報52.4元。

美國財政部對伊朗石油工業實施新一輪制裁，三桶油逆市高開，中石化(00386)升0.71%，報4.26元，中石油(00857)升0.33%，報6元，中海油(00883)升0.22%，報18.12元。

撰文：經濟通市場組

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