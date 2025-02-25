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港股 | 午市前瞻 | 港股低開後一路上移修復裂口 趁低吸納有技巧

25/02/2025

 

　　美國總統特朗普上周五(21日)簽署「美國優先投資政策」備忘錄，指明將限制養老基金及捐贈型基金等投資中國高科技行業，包括半導體、AI、先進製造業、生物科技等，中概科網股及AI概念散水，惟資金不放棄，轉炒智慧駕駛、生物醫藥及晶片股。恒生指數早段低開625點報22716即為半日最低位，是2月行情以來首次觸及10天線水平，其後資金買氣支持，指數盤中一路上移修復裂口，在半日最高位23196收市，跌145點或0.6%，保住兩萬三，主板成交近1852億元。恒生中國企業指數報8575，跌43點或0.5%。恒生科技指數報5787，跌1點或不足0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股低開後一路上移修復裂口 低撈科技股有技巧

（Shutterstock圖片）

 

黃偉豪：港股調整目標先看黃金比例

 

　　昨日（24日）港股市場仍未意識到美國投資限令的影響性，僅針對最大機會被限投的生科股份拋售，但瑞銀研究報告警告潛在風險頗大，華爾街大有可能趁勢減持中概股。事實上昨日美股市場即趁勢食胡，納斯達克中國金龍指數急跌約5%，阿里ADS重挫逾一成。

 

　　港股今早受累消息影響低開超過600點，恒指開穿10天線。但上午盤中即有撈底資金進場，一路為恒指修復跌勢，自開市低位回升近500點。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指低位計已累積逾5000點升幅，而升市主力AI類科技股連升多時後，估值上已追回均值而並非跑輸，因此亦具備向下調整的空間，而今次特朗普簽署備忘錄則為向下調整的一大誘因。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股低開後一路上移修復裂口 低撈科技股有技巧

（Shutterstock圖片）

 

　　以目前情況估計，黃偉豪認為近期利好氣氛已暫告一段落，短線難再有重磅利好刺激向上突破，預計科技股已步入短線整固階段，未來有待兩會前後政策方向消息，看能否再帶動炒興。若上日23688為近個半月以來升浪高位，以低位18671計算，黃金回調比例0.382倍水平約為21700至21800水平，投資有意博反彈可留黃金比例的關鍵水平，短線大市技術反彈亦未急於撈底，再觀望一陣更著數。

 

抽蜜雪可用人海攻勢提高中籤率

 

　　面對科技股走勢受阻，黃偉豪指近期大市及相關股份普遍都出現超買，短線動力減弱，而上日明顯大市支撐力已轉移向低水的政策概念相關股份，包括內險以及內需零售等等，種種跡象都顯示大升勢頭已到「尾水」。但他認為趁低買入亦並無不可，其中科技股仍為大勢所趨，按上述位置吼入亦並無不可，但相對上藥明系等CXO股份政策風險仍偏大，不宜貿然入市。

 

　　大市波動下蜜雪集團(02097)IPO招股已尚餘不足24小時，而今早孖展額已突破1.3萬億元，以公開發售額3.45億元計已超購近3800倍，問鼎港股「凍資王」。黃偉豪指現今市場熱度亦會建議大家跟抽新股，預計上市當日不會散水破發，始終一定有支持。但基本面而言並非特別吸引，行業競爭大而且位處行業最低檔，利潤難有擴大空間，建議抽中投資者一定要以短炒為主，有賺幅就宜出貨獲利；另外亦不宜過大注碼或孖展入手，可採取人頭戰術助抽中。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股低開後一路上移修復裂口 低撈科技股有技巧

阿里股價今早高位顯著回吐。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港股低開後一路上移修復裂口 低撈科技股有技巧

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港股低開後一路上移修復裂口 低撈科技股有技巧

藥明康德股價連續兩日向下調整。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/02/2025 16:40
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