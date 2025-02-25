比特幣 | 亞洲時段虛擬貨幣大幅下跌，31萬人爆倉

亞洲交易時段，虛擬貨幣大幅下跌，比特幣一度跌破9.1萬美元，24小時內跌幅超過5%，現時報92267.61美元。以太幣、Solana、狗狗幣、艾達幣等跌幅亦超過10%。24小時內，虛擬貨幣全網爆倉人數超過31萬人，爆倉金額超過9億美元。

分析指，這次虛擬貨幣大幅下跌，主要是因為美國總統特朗普的最新言論。特朗普於周一（24日）表示，將如期對加拿大和墨西哥徵收關稅。市場對關稅戰的擔憂加劇，導致避險情緒升溫，紛紛拋售比特幣等風險資產。

另外，其他消息亦對虛擬貨幣市場不利。美國南達科他州立法機構的議員推遲一項可能允許該州投資比特幣的投票。此外，在歐盟對俄的新制裁中，首次將虛擬貨幣交易所列入制裁名單。

Arca投資總監Jeff Dorman表示，虛擬貨幣市場人氣很弱，而且已經持續了8周。股票、固定收益和黃金都已經完全擺脫之前的疲軟，只有虛擬貨幣在走低。這在很大程度上是由於市場人氣低迷、各種迷因幣的失敗以及缺乏資金來支持新代幣的發行。

撰文：經濟通國金組

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