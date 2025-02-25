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中概股 | 美限制基金投資中國高科技中概股受壓，阿里擬加大投資AI獲大行唱好可趁機吸？

25/02/2025

　　白宮上周五(21日)發布史上最嚴的「美國優先」投資政策備忘錄，指明將限制養老基金等投資中國高科技行業，包括半導體、人工智能(AI)等，近期熱炒的中概科網股及AI概念股隔晚於美國大跌，納斯達克金龍中國指數急跌約5%，其中近日升勢強勁的阿里巴巴(09988)急插一成，騰訊(00700)ADR也較港股低逾3%。阿里今日(25日)於港股也曾跌最多逾7%至125元，不過，集團計劃未來3年投入至少3800億元人民幣，用於建設雲計算和AI的基礎設施，獲大行大升目標價，或可趁調整吸納？

 

美限制基金投資中國高科技中概股受壓，阿里擬加大投資AI獲大行唱好可趁機吸？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

特朗普簽備忘錄限制基金對華高科技投資　瑞銀：中資AI概念股短期或受壓　

 

　　美國總統特朗普上周五簽署「美國優先投資政策」備忘錄，指明將限制養老基金及捐贈型基金等投資中國高科技行業，包括半導體、AI、先進製造業、生物科技等。《彭博》有分析提到，特朗普於今次簽署的備忘錄中將中國定性為「外國對手」，喚醒外資中國一直都是「特朗普政府關注的重點」。


　　瑞銀針對事件發表報告，指現階段尚未確定哪些公司會受到影響，但預計中國整個AI供應鏈，包括軟硬件以及互聯網供應商都有機會受到該命令影響。中概ADS除會受到上述因素而遭拋售外，亦會即將面臨「可變利益實體」(VIE)架構審查或潛在的新一輪審計審查等不確定因素。估計「美國優先投資政策」或會導致投資者短期減持中資AI概念美股及港股，以規避風險，尤其是早前表現強勁的股份，科網、數據中心及CRO(醫藥合同研發機構)板塊料為重災區，因這些板塊的主動型外資持倉比例最高。

 

阿里3年投入至少3800億人幣　建雲計算及AI基礎設施

 

　　阿里巴巴公布，計劃未來3年將投入至少3800億元人民幣(530億美元)，用於建設雲計算和AI基礎設施。集團指，有關投資進一步致力於長期技術創新，凸顯集團對AI驅動增長的聚焦，以及作為全球領先雲計算供應商的定位。

 

　　阿里巴巴首席執行官吳泳銘表示，AI爆發遠超預期，國內科技產業方興未艾，潛力巨大，集團將不遺餘力加速雲和AI硬件基礎設施建設，助推全行業生態發展；3800億元巨額資金繼續投入，能極大提振相關產業信心，同時也表明，阿里一如既往相信未來、投資未來。

 

大摩承認低估阿里AI及淘天韌力　大升ADR目標價至180美元

 

　　摩根士丹利發表最新研報，承認低估了AI推升阿里雲計算的需求和主業淘寶天貓業務的韌力。料阿里雲智能業務未來3年收入將倍增， 大幅上調其ADR目標價，由80美元升至180美元，評級由「與大市同步」升至「增持」。大摩又指，在樂觀情景之中，單計阿里雲已值每股100美元，阿里巴巴集團每股估值更達300美元。以阿里港股股價計，最新給予的基本目標價約相當於174.9港元，上限估值更達每股291.5港元。

 

微信接入DeepSeek，中資電訊股借勢炒作價值重估，券商齊唱好可部署吸納？

（Shutterstock）


　　大摩認為該行先前分析有兩大錯誤。首先，自今年1月DeepSeek冒起後，該行未料阿里雲業務增長大幅加速。最新預計其2025財年第四季度(即1月至3月)雲業務收入增長18%，2026財年增長更可達25%。預測隨阿里宣布未來3年為雲和AI設施資本投資3000億元人民幣以上，阿里雲營收將從2025財年的1180億元人民幣攀升至2028財年的2400億元人民幣，即3年內實現翻倍增長。受惠於規模效應，阿里雲的EBITDA利潤率將由本財年的20%升至3年後的35%。大摩又承認低估淘天業務韌力。即使內地消費仍然疲弱和行業競爭激烈，淘天業務未如市場預期般脆弱，在較高佣金率(take-rate)支撐下，預計集團即使持續投資淘天業務，未來數季商品交易額(GMV)可增3%至5%，EBITA盈利可維持平穩。


　　除了看好阿里，大摩亦將中國互聯網股票的投資評級由「與大市相若」升至「吸引」，並將騰訊(00700)視為行業首選，而阿里吸引力反超美團(03690)、拼多多和京東(09618)。

 

美銀：AI需求快速擴張將令雲業務收入急增　升目標價至146元  

 

　　美銀證券則指，阿里截至去年12月底止上財季業績顯著勝預期，雲業務及AI是阿里策略焦點及主要投資領域，管理層料雲及AI收入會在2026財年持續加速，並承諾巨大的策略投資，包括未來3年為雲及AI基建動用逾4000億人民幣加上資本支出、AI基礎模型以及原生應用，以及將目前的電商和其他互聯網平台業務利用AI科技轉型。該行相信，此AI需求快速擴張會令雲智能業務收入在2026財年按年增逾30%，但毛利會因為競爭激烈及較高的資本支出而受壓。


　　美銀維持對阿里2026財年的收入及經調整純利預測大致不變，但上調2027財年的預測分別4%及5%，以反映來自AI的上升空間，將美股目標價由117美元升至150美元，H股目標價由114港元升至146港元，重申「買入」評級。

 

黃瑋傑：美國政策短期對相關股影響負面　惟阿里124元可吸

 

中概股 | 美限制基金投資中國高科技中概股受壓，阿里擬加大投資AI獲大行唱好可趁機吸？

（黃瑋傑）


　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指特朗普簽署「美國優先投資政策」備忘錄，是限制中美對科技方面雙向投資，不止限制美國機構投資中國相關行業及企業，亦限制中國對美國投資，或一定程度上拖慢中國未來科技進步，但亦會迫使中國尋求突破，DeepSeek的橫空出世正是因受限制下靠自己發憤圖強找到解決方法。因此，美國政策短期對相關股份影響偏向負面，但影響有多大視乎將來中國在相關科技發展，及會否如DeepSeek一樣愈受壓愈發憤。

 

　　至於隔晚於美股跌幅較大的阿里，黃瑋傑指，阿里由1月中開始上升，共出現6個上升裂口，其中5個都沒有補回，最近是上周五(21日)介乎123.6至139.6元的裂口，另其昨日(24日)高位偏離10天線逾一成，料會借今次中概股下跌調整，對後市走勢更健康，若能回補上周五裂口一部分或完全補回，都是買入機會。現在也見多了投行轉口風看好阿里，以上季業績所見，除菜鳥收入下跌，阿里其餘5個業務集團都錄得增長，AI相關產品收入更有三位數增長。另其通義千問AI模型據稱性能勝過DeepSeek，並可媲美Meta的Llama及ChatGPT，蘋果也揀與阿里共同開發中國iPhone的AI功能。再者，國家主席習近平上周一(17日)出席民企座談會有與馬雲握手，可能會令市場認為中央會為螞蟻上市「開綠燈」。阿里若完全補回上周五上升裂口，即回至近10天線約124元，可作為第一個吸納位，下一吸納位可留意約118元。

 

　　黃瑋傑又指，AI由算力、算法及數據三大重要元素構成，阿里在算法方面很強，有自己的AI模型，其電商則有海量數據，亦有很多電子支付的數據，可見阿里在算法及數據都有其優勢，未來有機會繼小米(01810)後成為另一隻股王級股票。至於騰訊則宜再觀察多一兩日，暫見恒指於22800點有支持，但騰訊今日裂口下跌，恐與2月17日的上升裂口形成島形轉向，若未能補回今日下跌裂口，走勢不太好，調整可能未完。

 

　　阿里今日跌3.76%收報130.6元，成交304.31億元。其他中概科技股亦普遍下跌，騰訊跌2.49%報484.8元，京東跌3.79%報155元，美團跌4.75%報158.6元，百度(09888)跌3.91%報86元，快手(01024)跌3.26%報53.35元，嗶哩嗶哩(09626)跌7.6%報164.2元，網易(09999)跌1.84%報154.5元，萬國數據(09698)跌3.63%報41.15元。

 

美限制基金投資中國高科技中概股受壓，阿里擬加大投資AI獲大行唱好可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評阿里及港股大市，立即重溫

 


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