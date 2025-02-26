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百威亞太 | 業績倒退惟增派息，獲大行力撐股價飆逾一成，啤酒股可再吼？

26/02/2025

　　百威亞太(01876)公布業績，去年第四季EBITDA按年跌7.2%，總銷量跌13.1%，收入跌11.7%，惟虧損收窄至1600萬美元，且末期息增至5.66美仙。百威業績縱使倒退，仍獲大行力撐，今早(26日)乘大市再攀升，飆逾12%追落後，為表現最佳藍籌，仍有多少上升空間呢？其他啤酒股亦受其帶動造好，可否再吼？

 

百威亞太業績倒退惟增派息，獲大行力撐股價飆逾一成，啤酒股可再吼？

（百威亞太網頁截圖）

 

上季EBITDA跌7.2%派息5.66美仙　虧損收窄至1600萬美元


　　百威亞太公布，截至2024年12月底止第四季度錄得EBITDA為2.28億美元，較上年同期跌7.2%，稍低於預期的2.336億美元；股權持有人應佔虧損收窄至1600萬美元，較上年同期的2300萬美元有所收窄；總銷量錄得13.61億公升，下跌13.1%；收入則達11.42億美元，下跌11.7%。每股基本盈利5.51美仙。董事會建議派發的每股末期股息5.66美仙，高於去年5.29美仙的派息水平。

 

　　集團指，第四季度，集團在中國的業務受到主動去庫存管理、行業表現放緩及即飲渠道表現持續疲弱的影響，對業務造成較大影響。然而，韓國市場的市場份額增長持續加快，推動除息稅折舊攤銷前盈利實現雙位數增長。在印度高端及超高端產品組合再次帶領公司實現雙位數收入增長。

 

去年股東應佔溢利跌近15%　區域布局部分抵銷中國疲弱表現

 

　　另外，百威亞太截至2024年12月底止全年錄得EBITDA為18.07億美元，較上年度下跌10.7%；股東應佔溢利7.26億美元，同比下降14.79%；毛利則達31.47億美元，同比下降8.86%；收入則達62.46億美元，同比下降8.9%。

 

　　百威亞太首席執行官及聯席主席楊克表示，2024年是好壞參半的一年。由於韓國及印度市場錄得強勁增長及商業動能，區域布局部分抵銷了中國行業的疲弱表現及不利的渠道組合。展望2025年，集團計劃在產品組合和渠道選擇方面作出明確決定，引領不同品類持續成長，同時透過數字化營銷創造價值。

 

高盛：去年EBITDA略勝預期　派息帶來意外驚喜

 

　　高盛發表研報指，百威亞太2024財年自然銷售額、EBITDA按年分別下降7%、6.3%，相較於高盛預測的按年下降7.4%、8.6%，以及市場預測按年下降7.1%、8.0%略好。由此推算的2024年第四季度自然銷售額、EBITDA按年下降11%、7.2%，優於高盛預測的按年下降13.2%、25.1%。


　　高盛又指，百威亞太派息帶來意外驚喜，2024年派息比率達到103%，高於2023年的82%，股息支付按年增長7%。公司強調，持續推動有機增長，尋求非有機增長機會，並對股東回報承諾，每年至少維持或增加股息支付金額，實現逐年增長，維持「買入」評級，目標價9.4元。

 

花旗：中國市場去庫存為今年奠定基礎　增加對股東現金回報

 

　　花旗則稱，百威亞太去年核心淨利潤按年跌15%，基本符合該行及市場預測。投資者的預期在公司公布去年第四季業績前已得到有效管理。另在其業績看到兩個積極因素，第一為去年第四季中國銷量下降中，有三分之一是公司主動進行渠道去庫存，為今年重新出發奠定基礎；第二為去年基於核心淨利潤計算的派息比率按年升20個百分點至96%，增加對股東現金回報。該行目前予百威亞太「買入」評級及目標價16.2元。

 

美銀：潤啤去年銷量下降幅度最小　惟將目標價降至30.6元

 

　　值得一提，美銀證券早前發表研報，重申華潤啤酒(00291)「買入」評級，因為預計潤啤在艱難的市場中將超越中國前三大啤酒廠，其2024年的銷量下降幅度最小，只跌3.1%，而青島啤酒(00168)為中單位數下降，百威亞太降幅超過10%，這得益於潤啤主動的自救措施，惟將其目標價下調7%至30.6元。


　　美銀證券預期，華潤啤酒去年營收下降1.4%(啤酒跌1.6%，白酒升3%)，淨利潤下降7.5%。撇除非核心的政府補助及處置收益，核心税前利潤可能增長4%。由於中國政府的財政壓力，審慎預測這些項目在未來將低於趨勢，因此下調2024/25年的每股盈利預測5%/4%。雖然潤啤在2025年的銷量可能不會像同行那樣容易，但鑑於自2018年以來的高額銷售和分銷投資，與同行相比，存在顯著的成本節省空間。另預測其未來3年派息比率將從2023年的59%提高到70%以上。

 

花旗下調青啤銷售及淨利潤預測　目標價降至79.1元

 

　　花旗則於上周將青啤2024及2025財年的銷售預測分別下調8%及9%，以反映2024年下半年充滿挑戰的營運環境。花旗提及，鑑於青啤最近的管理層變動，故不能排除在新管理層向投資者做報告之前，對2025財年業績表現預測進行任何戰略微調的可能性。因此與先前的預期相比，該行現在有更保守的盈利預期。

 

　　另外，花旗將青啤2024及2025財年的淨利潤預測分別下調11%及14%，同時將其目標價由84.5元下調至79.1元，維持「買入」評級。

 

陳政深：百威業績可收貨兼增派息上望10元　潤啤青啤更差不宜沾手    

 

百威亞太 | 業績倒退惟增派息，獲大行力撐股價飆逾一成，啤酒股可再吼？

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

 

　　艾德金融執行董事陳政深指，百威亞太現時估值仍算合理，在業務分布方面，雖然內地業務表現差，上季銷量跌了很多，但市場覺得其庫存慢慢減少，這至少不是負面因素，大家亦會憧憬公司於其他地域板塊的表現可彌補中國市場的損失，當然，公司在財務上未達條件，因仍頗依賴中國市場，且整體收入跌得較多，但大家都著眼其成本控制仍保持在軌道上，業績不能算滿意但可「收貨」。公司在現時宏觀環境下已做了可以做的事，在合理布局加上增加派息下，今日出現追落後情況，應可升至10元，惟再上望估值就偏貴，欠缺說服力，始終它屬較實際股份，不似科技股憧憬較大。

 

　　陳政深又指，潤啤及青啤情況更差，因它們更倚重內地業務，而現時內地內需市場表現很差，從百威亞太業績就明顯可見。一眾啤酒股去年上半年各個業務板塊銷售都處於倒退狀態，反映消費力很弱，而上述三隻啤酒股已佔中國最少九成「江山」，已是最強品牌，但即使減價也未能令銷量增加，在整個市場環境都差下，公司只能做可做的事，潤啤及青啤暫都不建議吸納。

 

　　百威亞太半日升12.5%收報8.82元，成交3.91億元。潤啤亦升2.87%報25.1元，青啤則升4.6%報52.3元。

 

百威亞太業績倒退惟增派息，獲大行力撐股價飆逾一成，啤酒股可再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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