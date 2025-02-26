港股 | 午市前瞻 | 百威連續五年增派息 能否彌補業績增長乏力遺憾？

港股昨日調整，今早在內需及科網股帶動下再度衝高，恒生指數曾高見23697點創三年高，半日收報23619，升585點或2.5%，主板成交近1816億元。恒生中國企業指數報8722，升223點或2.6%。恒生科技指數報5909，升210點或3.7%。

（Shutterstock圖片）

北水持續流入恒指回調不易

恒指連跌兩日後今早強勢反彈，超越前日高位23688創三年高。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股交投氣氛良好，北水持續流入，指數短期難大跌。即使昨日港股受到隔夜中概股ADR大跌影響，恒指一度大跌600多點，但跌幅很快便收窄，顯示資金仍然在吸納。由於兩會召開在即，市場觀望是否有政策出台，例如振興經濟、汽車下鄉2.0、減息降準以及發債撐樓市等等，因此港股短期走勢仍然偏強，預料恒指維持在22900（10天線附近）至保力加通道上方24000點的區間上落。

百威升勢過急高追有風險

百威亞太(01876)公布業績，截至2024年12月底止第四季度錄得EBITDA2.28億美元較上年同期跌7.2%，稍低於預期的2.336億美元；股權持有人應佔虧損收窄至1600萬美元，較上年同期的2300萬美元有所收窄；總銷量錄得13.61億公升，下跌13.1%；收入則達11.42億美元，下跌11.7%。每股基本盈利5.51美仙。董事會建議派發的每股末期股息5.66美仙，高於去年5.29美仙的派息水平。

業績公布後，百威股價應聲急彈，今早最高升13.5%。張智威表示，雖然百威公布的業績僅屬一般，其中第四季度EBITDA更輕微低於市場預期。但虧損收窄，加上集團增加派息，足以帶動股價上升。張智威強調，即使面對內地近年消費降級及集團純利下跌情況，但百威已經連續第五年增加派息，高派息政策吸引部分注重派息的投資者買入。此外，股價近年低殘也是今早急升的原因之一，然而今日升勢過急，而且上月低位在6.84元，至今一個多於，累升超過27%，高追有風險。建議投資著等股價回落至約7.70元附近，再考慮吸納會比較安全。

高追百威有風險，同行潤啤(00291)、青啤(00168)今早升幅則相對溫和，最高升幅都在5%左右，是否可以追落後？張智威指，雖然兩家企業整體派息同樣呈現向上趨勢，但兩者的市帳率都在2.3至2.4倍左右，遠高於百威的1.4倍，加上兩家企業尚未公布業績，始終存在不確定性，因此不建議。

百威亞太股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

華潤啤酒股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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