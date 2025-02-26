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英偉達 | 英偉達產能近極限業績料無驚喜 專家建議逢低部署

26/02/2025

　　美股之王英偉達將於美國時間周三盤後公布第四季業績，《彭博》綜合分析師預期，總收入按年升73%為382.45億元（美元．下同），經調整純利按年升55%為210.33億元，經調整每股盈利按年增加72%為84美仙。

 

英偉達 | 英偉達產能近極限業績料無驚喜 專家建議逢低部署

（Shuttlestock圖片）

 

阮子曦：台積電部署對英偉達息息相關

 

　　近期英偉達股價已較高位回落，市場對英偉達能否保持高增長亦抱有疑問；華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，英偉達以從前的高增長已為公司業績帶來高基數效應，市場早已預期英偉達的增長將會放緩。他指，已一躍成為現金牛的英偉達現時已難再出現大幅刺激股價上行的消息，除非台積電進一步對英偉達提升。

 

　　阮子曦解釋，目前英偉達已佔台積電約七成產能並難再提高，如英偉達有能力讓台積電進一步提升產能，就能提供重大利好消息。他又指，目前台積電僅將5納米至6納米製程生產線移至美國，但最先進的2納米至3納米製程仍保留在台灣，令美國總統特朗普一直有意逼使台積電將後者同樣轉移至美國，假如成功亦會是對英偉達的重大利好之一，故整體都有待台積電如何在角力當中應對這位最大客戶。

 

英偉達 | 英偉達產能近極限業績料無驚喜 專家建議逢低部署

（Shuttlestock圖片）

 

客戶對英偉達難捨難離，不訂新貨都寧願用舊貨

 

　　早前曾有消息傳出指英偉達最新Blackwell CPU出現過熱問題，令微軟、亞馬遜及Alphabet等都裁減Blackwell GB200的訂單。但阮子曦坦言，相關硬件問題的消息不時都會出現，每次都會令市場憂慮「cut單」問題，但每次管理層都會向市場大派定心丸，而最終業績數字上亦的確影響不大。他指，因應英偉達已是市場首選，若新機未能運作暢順，客戶都傾向願意轉用公司較舊款式代替而不會轉用其他供應商，故預期上述影響不大。

 

　　因此，阮子曦認為英偉達仍然值得投資，但就不應期待會有以前一樣的急升走勢，趁低部署為主要策略，而未有貨投資者亦不妨業績過後再伺機而動。

 

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒

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