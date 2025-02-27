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美股 | 關稅戰引發擔憂，道指跌188點，英偉達盤後陷波動

27/02/2025

美股 | 關稅戰引發擔憂，道指跌188點，英偉達盤後陷波動

 

　　特朗普對鄰國和歐洲發動關稅戰，再度引發市場擔憂，道指周三（26日）收跌188.04點。英偉達盤後公布業績，未達市場最高預期，盤後股價陷波動。

 

　　道指收市報跌188.04點，或0.43%，報43433.12點；標普500指數升0.81點，或0.01%，報5956.06點；納指升48.88點，或0.26%，報19075.26點。

 

　　英偉達在公布季績前股價上揚，盤中一度升逾5%，收市仍升約3.7%，但盤後轉跌。此前大跌逾8%的特斯拉日內續跌，收市跌近4%，報290.8美元。超微電腦股價飆升，收市升逾12%。

 

特朗普關稅言論打壓美元

 

　　特朗普在回答記者，有關是否將推進3月4日對加拿大和墨西哥加徵25%關稅的計劃時表示：「我不會停止關稅。」其關稅言論引發市場對全球經濟和美國經濟增長前景的擔憂，投資者將資金轉移至避險資產，削弱美元的吸引力。

 

　　美匯指數整體走勢疲軟，於年內低位徘徊，日內微升0.03%，報106.321。美元兌日圓輕微反彈，日內微升0.07%，報149.116。美元兌日圓仍未能擺脫持續走弱的壓力，尤其是隨著近期美國經濟數據疲弱，以及全球避險情緒升溫，令美元兌日圓的短期走勢面臨較大不確定性。

 

　　美元兌紐元升0.22%，報1.7501。雖然新西蘭零售銷售數據超出預期，但美國股市震盪已開始影響全球市場的風險偏好，外匯市場受壓，短期紐元兌美元的上升勢頭暫時受阻。

 

　　金價自高位回落後出現反彈，紐約期金升0.45%，報每盎司2932.10美元。紐約期油跌0.29%，報每桶68.73美元；布蘭特期油跌0.44%，報每桶72.18美元。

撰文：經濟通市場國金組

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