中金公司及銀河證券分別澄清，控股股東不存在籌劃傳聞合併

中金公司(03908)(滬:601995)及中國銀河證券(06881)(滬:601881)分別公布，近日關注到有市場傳聞稱中金公司將與中國銀河證券進行合併，兩家券商集團分別澄清，截至昨日，均未得到任何來自政府部門、監管機構或各自股東有關傳聞的書面或口頭的信息。

中金公司指，經與控股股東中央匯金投資確認，以及中國銀河證券經與控股股東中國銀河金融控股及實際控制人中央匯金投資確認，各自控股股東不存在籌劃有關傳聞所稱事項或其他涉及相關集團的應披露而未披露的重大事項，而中金及銀證分別指，亦無其他應披露而未披露的信息。

《路透》上日（26日）報道指，中金公司將與銀證合併成一家資產規模達1.4萬億元人民幣的券商巨頭，成為中國第三大券商，有關合併計劃已於幾周前獲得中央批准，可能會在未來幾周內宣布。消息刺激中國銀河昨日股價飆逾17%，中金同漲19%，其他中資券商股亦被抽高。

中金挫7%，銀河跌6%，齊澄清不存在籌備合併

中金(03908)現價跌7%，報15.08元；中國銀河(06881)跌5.8%，報8.25元。

中金公司(滬:601995)及中國銀河證券(滬:601881)分別公布，近日關注到有市場傳聞稱中金公司將與中國銀河證券進行合併，兩家券商集團分別澄清，截至昨日，均未得到任何來自政府部門、監管機構或各自股東有關傳聞的書面或口頭的信息。

中金公司指，經與控股股東中央匯金投資確認，以及中國銀河證券經與控股股東中國銀河金融控股及實際控制人中央匯金投資確認，各自控股股東不存在籌劃有關傳聞所稱事項或其他涉及相關集團的應披露而未披露的重大事項，而中金及銀證分別指，亦無其他應披露而未披露的信息。

《路透》上日（26日）報道指，中金公司將與銀證合併成一家資產規模達1.4萬億元人民幣的券商巨頭，成為中國第三大券商，有關合併計劃已於幾周前獲得中央批准，可能會在未來幾周內宣布。消息刺激中國銀河昨日股價飆逾17%，中金同漲19%，其他中資券商股亦被抽高。

現時，恒生指數報23783，跌4點或跌不足0.1%，主板成交近49億元。國企指數報8795，升3點或升不足0.1%。恒生科技指數報5963，升10點或升0.2%。

即月期指新報23740，跌7點，低水44點。即月國指期貨報8776，跌15點，低水20點。即月科指期貨新報5946，升6點，低水18點。

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 中金(03908) 15.08元 跌7.03% 中國銀河(06881) 8.25元 跌5.82% 招商證券(06099) 15.54元 跌2.51% 中信証券(06030) 23.75元 跌1.66% 光大證券(06178) 8.04元 跌2.55% 廣發証券(01776) 11.06元 跌0.72% 國泰君安(02611) 12.2元 跌0.49% 海通證券(06837) 6.45元 無升跌

撰文：經濟通市場國金組

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