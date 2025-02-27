新股上市 | 官媒關注「雪王」創紀錄打新，籲投資者冷靜避免風險

經營內地平價茶飲「蜜雪冰城」的蜜雪集團(02097)香港招股上市，吸引大量投資者認購。蜜雪集團最終獲1.84萬億元孖展認購，創下港股市場新股認購的新紀錄，以蜜雪集團起始公開發售額3.45億元計，超購5318倍。

官媒《證券時報》今日頭版發布評論文章指，蜜雪冰城此次現象級IPO認購背後，可謂佔盡了「天時地利人和」。但在市場一片狂熱的背後，投資者需冷靜思考，避免風險。一方面，雖然蜜雪冰城質地出色，但新茶飲市場競爭激烈，未來能否持續保持高增長存在不確定性。這也是此前上市的奈雪的茶(02150)、茶百道(02555)、古茗(01364)紛紛首日破發的重要原因，其中奈雪的茶股價更是已跌去九成。另一方面，超高槓桿打新雖然能提高中簽幾率、放大收益，但也伴隨著巨大風險，一旦新股上市後股價表現不如預期，投資者可能面臨較大虧損。

文章從「天時地利人和」分析蜜雪IPO創紀錄現象。從「天時」來看，港股市場回暖，尤其是在科技股帶動下，港股里的中國資產迎來一輪「重估」。不少散戶都衝著這一輪賺錢效應湧向新股市場。

從「地利」來看，蜜雪冰城過去幾年在全國乃至海外攻城略地，品牌影響力逐步顯現。

從「人和」來看，一方面，本次蜜雪冰城的基石投資者陣容「豪華」，紅杉中國、高瓴集團、美團龍珠等國內頂尖資本齊聚；另一方面，香港各大券商平台普遍都提供了100倍的槓桿打新，更有一些券商提供了200倍的超高槓桿，1萬元本金可撬動200萬元申購額度，極大降低了散戶參與門檻，直接導致認購規模呈指數級放大。

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