異動股 | 首富魔咒拖累小米收跌6%？雷軍稱登頂首富報道不實

小米集團(01810)今日股價高見58.7元創新高，觸發資金獲利回吐，全日收跌。68%，報53.1元。同日有內媒分析指小米創辦人雷軍身價超越農夫山泉(09633)鍾睒睒，成為全國首富，小米股價下跌莫非也受「首富魔咒」影響？

綜合內媒報道，有人統計了雷軍旗下小米集團、金山系、透過順為資本持有的投資，以及個人其他投資和套現收益，得出雷軍身價已經超過4400億元（人民幣．下同），成為中國新首富。據坊間測算，雷軍被指持有小米總值3300億元，金山系450億元、順為資本600億元，另外歷史套現總值100億元。雷軍在武大校友群組澄清，指報道不實。

有關統計方法爭議，主要出在雷軍在順為資本中持有的財富總值，坊間指雷軍通過順為資本持有字節跳動、蔚來、小鵬及最近大熱的宇樹科技，「保守計算」估值超過600億元，然而有人認為這樣的計算方式過於籠統，在沒有具體數據支持下不應計入雷軍身家之內。

彭博富豪榜單中國企業家排名顯示，目前鍾睒睒以574億美元財富保持排名第一，馬化騰以565億財富排第二，雷軍則以469億元財富排第三。過往登上中國首富的資本家，都在數年內出現了重大變故：例如萬達老總王健林商業帝國不再，兒子欠債不還成「老賴」；恒大(03333)創辦人許家印因債務暴雷、財務造假而被限制人身自由；阿里(09988)創始人馬雲被指在公共場合失言，導致螞蟻集團上市急剎車，神隱公眾視線多年；至於最新一任首富農夫山泉主席鍾睒睒，去年則被指背刺宗慶後、兒子加入美籍、茶飲料包裝「媚日」，一度被輿論推上風口浪尖，鍾睒睒近期多次向互聯網企業放話，要求整治這種造謠攻擊公眾人物的不良風氣。

撰文：經濟通通訊社市場組

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