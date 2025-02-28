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樓市 | 美聯︰預算案推出利好樓市，樓價有望穩中向好

28/02/2025

樓市 | 美聯︰預算案推出利好樓市，樓價有望穩中向好

 

　　差餉物業估價署公布1月私人住宅售價指數按月跌約0.45%，連跌2個月，創近8年半新低。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，由於今年初市場觀望中美貿易戰的走向，加上新盤低價出擊搶購買力，有部份急於沽貨的業主減價，令樓價下跌；然而，隨著新一份財案推出利好樓市措拖的效應，相信有助住宅交投增加，樓價亦有望穩中向好。

 


租務旺季料下季重臨，租金續有上行空間

 

　　他指出，反觀租金方面，差估署1月份私人住宅租金指數按月升約0.42%，連升2個月，按年則升近4%，與樓價走勢背馳，可見即使在1月份租務淡季之下，租金表現持續向好，反映住屋有實際需求。


　
　　他又指，過去2年「租升價跌」走勢背馳。近年租金攀升的其中原因是特區政府積極搶人才以及不少內地生來港讀書，均為香港租務帶來新增需求。預期租務旺季將於下季重臨，屆時有部份內地生為準備新學年會提早來港租樓，相信會為租金帶來進一步上升的動力。


　
　　值得留意，自2022年底推出的「高才通」計劃，吸引不少人才來港，他們抵港初期一般選擇租住。不過，隨著計劃至今已超過2年，租務陸續到期。隨著樓價高位回落，「租升息跌」下，加上樓市於去年2月底已全面撤辣，相信會吸引有意留港落地生根的人才「轉租為買」，為樓價帶來支持。

 

撰文：經濟通採訪組

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