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美股 | 美烏首腦會談不歡而散，美股三大主指不跌反升

03/03/2025

美股 | 美烏首腦會談不歡而散，美股三大主指不跌反升

 

　　美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基上周五（28日）在會面期間，就俄烏戰爭問題發生爭論，據報兩國未有按計劃簽署礦產協議。不過，會晤破裂並未打擊市場情緒，美股三大指數收市報升。

 

　　道指收市報升601.41點，或1.39%，報43840.91點；標普500指數升92.93點，或1.59%，報5954.50點；納指升302.86點，或1.63%，報18847.28點。但若按月計算，三大指數於2月均錄得跌幅，道指累計下跌1.58%，標普500指數跌1.43%，納指跌近4%。

 

　　經濟數據方面，美國1月核心個人消費支出(PCE)物價指數按年升2.6%，符合市場預期，前值為上升2.8%。

 

歐元承壓，美元漲勢擴大

 

　　美烏首腦會晤破裂令歐元承壓，美元漲勢擴大。美匯指數日內升0.28%，107.595。　歐元兌美元日內下跌0.29%，報1.03676。除俄烏停火未見進展，歐洲各國2月初步通脹數據表明，德國、法國、意大利等主要經濟體的通脹壓力有所放緩，引發市場對歐洲央行即將召開的貨幣政策會議的減息預期。

 

　　美元兌日圓亦升0.49%，報150.529。日圓在2月錄得逾3%升幅，為去年7月以來最佳表現。日本央行副行長內田真一重申，若經濟和物價走勢符合預期，央行準備進一步提高短期利率。

 

　　黃金市場延續近期跌勢，紐約期金跌1.26%，報每盎司2859.40美元。根據世界黃金協會最新數據，2025年2月首三周，中國黃金ETF的資金流入量增加17.7噸，接近去年10月創下的單月資金流入記錄。這表明雖然全球經濟不確定性增加，投資者依然將黃金作為長期保值工具，尤其是中國市場。

 

　　紐約期油跌0.37%，報每桶70.09美元；布蘭特期油跌0.57%，報每桶73.15美元。美國總統特朗普對委內瑞拉、伊朗和俄羅斯實施的新制裁，以及試圖削減伊朗石油出口至零的計劃，對全球石油供應產生重大影響，為石油供應帶來不確定性。

 

撰文：經濟通國金組

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