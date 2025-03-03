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蜜雪攻略 | 蜜雪勁飆4成專家指不宜高追，一文看清追揸沽攻略！

03/03/2025

　　新股凍資王蜜雪集團(02097)今日（3日）首掛上市，股價曾高見287.2元，較招股價202.5元高出逾4成。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，蜜雪集團有別於其他茶飲股，因為該集團主力收入源於飲料原材料製造，以及加盟店費用，所以會將蜜雪集團視作為製造業股票多於茶飲股。另外，他指出目前不宜「高追」，短線目標價為300元大關。

 

蜜雪攻略 | 蜜雪勁飆4成專家指不宜高追，一文看清追揸沽攻略！

 

張智威：視蜜雪集團為製造業股多於茶飲股

 

蜜雪攻略 | 蜜雪勁飆4成專家指不宜高追，一文看清追揸沽攻略！

（柳英傑攝）

 

　　張智威指出，蜜雪集團的業務模式與古茗(01364)、茶百道(02555)以及奈雪的茶(02150)等茶飲股「大有不同」。該集團最主要的優勢有三個，首先蜜雪集團為中國茶飲龍頭企業，全國擁有近4.5萬加盟店；第二，蜜雪集團最主要的業務為銷售茶飲的原材料，例如珍珠、糖漿等，所以他會視蜜雪集團為一間製造業股票多於一般茶飲股；第三，蜜雪集團除卻原材料收入外，另一最大收入為加盟店加盟費用，所以不能將蜜雪集團與其他茶飲股作類比。

 

暫不宜高追，低於招股價1成可考慮買入

 

蜜雪攻略 | 蜜雪勁飆4成專家指不宜高追，一文看清追揸沽攻略！

（柳英傑攝）

 

　　至於蜜雪集團目前股價較招股價高出逾四成，張智威指出，股價短線目標價為300元大關，止蝕位或止賺位為今日開市價260附近位置。對於未持有股票的投資者，他就建議目前不宜「高追」，直言目前股價再上升空間「唔係冇」但值博空間不大。如股價未來回調至低於招股價1成，可以考慮買入股票「博佢上返招股價」。

 

許繹彬：不值博300元大關，對茶飲股有保留

 

蜜雪攻略 | 蜜雪勁飆4成專家指不宜高追，一文看清追揸沽攻略！

（柳英傑攝）

 

　　耀才證券(01428)行政總裁及執行董事許繹彬向《經濟通通訊社》表示，原先亦預計蜜雪上市表現會較較招股價升三至四成，因此現已達標，他建議投資者若IPO中籤且錄三至四成利潤的話，可先行獲利，且稱「高追要小心」，博300元大關則不值博。

 

　　許繹彬指出，對茶飲股有所保留。他引述官媒《證券時報》較早前因蜜雪孖展創新高，而直言籲投資者冷靜思考，可見蜜雪有一定風險，建議投資者「睇定啲」。

 

　　《證券時報》較早前發表頭版評論稱，蜜雪創紀錄屬於「天時地利人和」，呼籲投資者需要冷思考，且文章提到茶飲市場競爭激烈，蜜雪冰城未知能否維持高增長，而且上市同業如奈雪的茶、茶百道、古茗在上市後均跌破招股價。

 

蜜雪超購逾5257倍，一手中籤率8%

 

蜜雪攻略 | 蜜雪勁飆4成專家指不宜高追，一文看清追揸沽攻略！

（柳英傑攝）

 

　　蜜雪集團公布，香港公開發售部分超額認購5257.21倍，凍資額接近1.82萬億元，涉及約26.549萬人申請，其中9.38萬人申請一手100股H股，僅7504人獲配股份，分配率8%，需申請30萬股方穩獲一手。

 

　　「頂頭槌飛」認購85.3萬股，共有4597人申請，每人各獲分配200股H股外，其中2807人額外獲100股H股，分配比率0.03%。香港公開發售部分觸發回補機制，發售股份數量上升至853萬股，佔發售股份總數50%。至於國際發售部分超額認購約34.23倍。

 

撰文：經濟通通訊社記者許英略、柳英傑

 

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