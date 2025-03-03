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周六福珠寶再提交香港上市申請，去年多賺7%

03/03/2025

周六福珠寶再提交香港上市申請，去年多賺7%

 

　　周六福珠寶重新向港交所(00388)遞交上市申請文件，中金及中信建投國際為聯席保薦人。公司去年曾傳計劃集資數億美元，估值計或超過100億元人民幣。

 

　　公司去年盈利7.06億元人民幣，升7.07%；收入57.18億元人民幣，增11%；毛利率25.9%，按年跌0.3個百分點。截至去年底止，線下銷售網絡門店總數共4129間，包括加盟店和自營店，遍布內地31個省份及305個地級市，海外設4間店，分別位於泰國、老撾及柬埔寨。是次集資料將用於擴大銷售網絡、提高品牌知名度、及加強研發等。惟門店總數按年減少254間。

 

　　於去年，按收入比例劃分，加盟、自營及錄上銷售模式分別佔50.5%、8%及40%。

 

　　公司提到，曾於2019年首次申請內地深圳交易所上市，同年5月獲中國證監會接納，惟至2020年11月，首次A股上市嘗試未獲批准，由於加盟模式收入佔比很高，新開加盟店的平均銷售額顯著高於平均門店銷售額。

 

　　公司於2022年6月再提出上述上市申請，因應有關首次公開發售制度由核准制改為註冊制監管改革，第二次A股上市申請自2023年2月底起轉交深交所處理，但考慮到內地及海外資本市場情況及未來發展策略，且認為於港股上市將進一步提升形象及市場知名度，故於2023年11月主動撤回第二次A股上市申請。

 

　　李偉蓬與陳創金成立集團前身深圳市周天福，翌年李偉蓬弟弟李偉柱收購陳創金手上股權，並在2012年改名為周六福。周六福去年6月曾向聯交所遞交上市申請，惟最終失效。該公司亦曾被指與周大福(01929)、六福(00590)撞名。

 

撰文：經濟通採訪組

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