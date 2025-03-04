比亞迪 | 配股抽水逾400億股價急插，仍獲大行力撐可趁機吸？

比亞迪(01211)趁市旺突宣布折讓約8%配股，淨籌近434億元，雖然配售吸引到頂級長線、主權基金等參與，獲多倍超購，並引入阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者，但比亞迪今早(4日)仍應聲急插，一度插穿配股價335.2元，其他車股亦受累下挫。花旗卻視比亞迪配股為利好消息，維持其為汽車板塊首選股，野村則指其資產負債表維持健康，配股影響有限。比亞迪已連跌3日，累跌近一成半，可趁其調整較深吸納？

（比亞迪汽車官網截圖）

擬折讓7.8%配股淨籌近434億元 用於研發及海外業務發展

比亞迪公布訂立配售協議，擬向不少於6名承配人配售1.298億股新H股，相當於經擴大已發行股份總數約4.27%，每股配股價為335.2元，較上日收市價363.6元折讓7.8%，集資總額及淨額分別為435.09億元及433.83億元，招銀國際融資任配售事項的牽頭經辦人。今次是比亞迪相隔4年再次配股， 對上一次在2021年1月，當時以每股225元配售1.33億股，集資約299億元。



比亞迪指，配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程，亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售，進一步豐富公司股東基礎。董事認為，配售協議的條款屬公平合理並符合公司及其股東的整體利益。配售所得款項淨額擬作研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

配售獲多倍超購 引入阿聯酋Al-Futtaim家辦為戰略投資者

值得一提，比亞迪是次配售吸引到頂級長線、主權基金、中東戰略投資人在內的投資者參與，獲多倍超購，並引入阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者。比亞迪表示，未來，比亞迪及Al-Futtaim企業集團計劃在現有成功合作的基礎上，邁入戰略伙伴關係，在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為基點，共同探索進一步的增長機遇和協同效應。

Al-Futtaim企業集團成立於1930年代，總部位於阿聯酋。集團由家族擁有，是當地最頂尖的集團之一，業務範圍廣泛，包括汽車、金融服務、房地產、零售和醫療保健等。集團與超過200個國際品牌在中東和東南亞地區的超過20個國家合作。

花旗：海外資產回報率較高配股屬利好 仍為板塊首選看688元

花旗發表研報指，比亞迪配股所得資金將主要用於海外擴張、研發、補充營運資金等；由於比亞迪海外資產回報率較高，因此屬於積極信息。據該行估算，由於出口利潤率提升、競爭較少、滲透率低帶來的銷量高增長，比亞迪2025至27年海外資產回報率(ROA)達到16.2%、22.5%、28.7%。



花旗估計，儘管比亞迪在國內擁有充裕的自由現金流和淨現金，但將人民幣轉移為海外貨幣成本高而不靈活，且在海外資本支出周期的初期，比亞迪難以獲得靈活的審批，因而配股。花旗亦認為，寧德時代(深:300750)亦因類同原因計劃在港上市。花旗維持比亞迪及吉利汽車(00175)為板塊首選股，予比亞迪「買入」評級，目標價為688元。

野村：資產負債表維持健康配股影響有限 予目標價496元

野村則指，比亞迪曾在2015至2016年於A股市場進行配售，以及2020至2021年於港股市場配售，兩次配售的目標均是發展其在中國市場的新能源汽車業務，考慮到已在國內擁有強大產能，預期今次配售所得將用於海外擴張，包括為未來兩年建立六家海外工廠的計劃提供額外資金。

野村認為，比亞迪的資產負債表維持健康水平，配股所帶來的股份稀釋效應及折讓影響有限，只要比亞迪在未來能繼續實現交付量增長，投資主題就不會改變，維持「買入」評級，目標價496元。

2月汽車銷量按年升1.64倍 聯手大疆發布車載無人機系統

另外，比亞迪最近才公布銷售數據，2月汽車銷量約32.28萬輛，按年升1.64倍，按月增7.6%，首兩個月汽車銷量約62.34萬輛，升92.52%。另2月海外銷售新能源汽車6.7萬輛。至於2月汽車產量約33.4萬輛，按年升兩倍，首兩個月汽車產量66.2萬輛，升1.09倍。



此外，比亞迪近日連同大疆發布智能車載無人機系統「靈鳶」，將覆蓋比亞迪旗下多品牌及車型。集團董事長王傳福指，經過比亞迪和大疆雙重的技術測試和一系列的安全認證後，「靈鳶」實現了量產，這讓比亞迪成為全球首家量產車載無人機的車企。據集團高級副總裁、汽車新技術研究院院長楊冬生介紹，靈鳶智能車載無人機系統通過「先進架構、先進硬件、先進算法」，運用全球首創的智能停機坪方案，融合了無人機定位模塊、車頂攝像頭、定製兩用手柄等多個硬件，能實現動態起降、一鍵返艙、智能跟飛，還能實現自動快充。

黃偉豪：配股合理惟難免拖累股價 技術走勢轉弱暫宜觀望

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪於今日《開市Good Morning》節目指，近期市旺，大市升至高位，大家應已預計會有公司配股，此亦為公司上市的功能，不能說是壞事，最重要看配股有甚麼用途。其實，此輪大市衝高，比亞迪也不是第一間配股的公司，之前已有智能駕駛及AI概念股配股，惟它們較「細隻」，未致令人有很大戒心。他說，大市升至高位，且市旺才配到股，其次比亞迪配股所得用作研發及海外業務，即用於公司發展，不是無故用於其他搞作，而公司積極發展智能駕駛及各種不同車型，研發開支確實大，可能有補充資本需要。

黃偉豪又指，比亞迪今次配股有其定向，有部分配予阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室，認購背景應該不太差，雖然整件事看來不太負面，但在如此市況突然配售那麼大額股份，一定對股價有些拖累，短期較大機會做得較差。而其他車企也有可能配股，通常某行業連龍頭公司也需要這樣做，難免影響對汽車板塊氣氛，暫宜觀望。比亞迪也暫不建議撈貨，始終消息剛出，技術上今日也跌穿了20天線，要看之後能否重上，且其9天RSI一下子插至30幾，明顯轉弱，若再加上市況轉弱，會擴大負面看法，可能令其跌勢加劇，故亦宜先行觀望，待喘定後才部署較佳。

比亞迪半日跌6.6%收報339.6元，連跌3日，累計跌幅14.8%，成交120.47億元。其他新能源車股亦普遍下挫，理想(02015)跌2.68%報108.8元，小鵬(09868)跌1.97%報79.75元，蔚來(09866)跌4.98%報33.4元，零跑(09863)跌1.78%報35.8元，小米(01810)亦跌0.49%報50.7元。傳統車股亦下跌，吉利跌6.82%報16.68元，長汽(02333)跌1.55%報12.72元，廣汽(02238)跌0.98%報3.02元，東風(00489)跌1.9%報4.13元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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