港股 | 車企籌旗 | 比亞迪配股抽水同行跌定先 邊一間資金壓力最大？

車股「跌定先」免大幅折讓配股風險

比亞迪時隔三年多以來再度宣布配股，擬發行近1.3億股新H股，佔擴大後已發行股份總數約4.27%，配股價為335.2元，較上日收市價折讓7.8%，淨籌約433.83億元。配股價折讓幅度不大，但淨籌額龐大，創四年來港股最大配股金額規模。比亞迪開市即受壓低開近8%，但盤中低見334元後即跟隨市況回彈，半日成功守穩配股價。天風國際經紀業務部董事李偉傑分析認為比亞迪近期著力發展智能駕駛，的確會有資金需求，而近期股價炒起至400元，高位配股亦升合理。

（Shuttlestock圖片）

近期不少智能駕駛概念股都有配股，但公司規模都較細，資金需求高亦無可厚非，然而以比亞迪的級數，並不是非配股不可，但股份累積一定升幅後，折讓配股正好為股價提供一個回落動力。如今比亞迪高位回落已超過一成半，李偉傑認為未持貨者可以考慮於配股價約335元附近留意入手，或是作第一注投放，如股價有機會回落至300元則可再加注。

吉利汽車(00175)即使公布了包括L3級在內的智慧駕駛方案，股價仍挫6.82%，報16.68元，為半日表現最藍籌；蔚來(09866)瀉4.98%，報33.4元，理想汽車(02015)跌2.68%，報108.8元，小鵬汽車(09868)跌1.97%，報79.75元，長汽(02333)跌1.55%，報12.72元，廣汽集團(02238)跌0.98%，報3.02元。

新勢力計蔚來資金壓力最大

龍頭比亞迪都要配股集資，引發市場憂慮其餘車股都有集資壓力，拖累今早全線車股跟插，其中發布新智駕系統的吉利(00175)「利好變利淡」，半日跌近7%墊底藍籌。李偉傑指車股全跌實為市場憂慮，為免其餘車股高位宣布配股，今日先行拋售為「跌定先」，但實際公司會否配股都視乎實際需要以及財政狀況。以此估計，港股之中資金壓力最大可能會是蔚來(09866)，近期交車表現都不太好，業績同樣平平，有機會配股但消息未出仍難以估計。不過他補充，今日車股集體下跌後，短期已被比亞迪飲頭啖湯，變相要配股亦要再等一會。

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

吉利股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

蔚來股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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