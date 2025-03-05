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巴拿馬運河 | 長和擬售非中國港口資產套現逾190億美元，強調屬純商業決定

05/03/2025

巴拿馬運河 | 長和擬售非中國港口資產套現逾190億美元，強調屬純商業決定

 

　　長和(00001)公布，與貝萊德、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited（以下合稱貝萊德-TiL財團）就初步基本條款達成原則性協議，該財團將收購和記港口80%股權，旗下資產包括最近捲入爭議的巴拿馬港口公司股權，代價142.12億美元（折合約1108.54億港元）。長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭表示，預計此交易將帶來超過190億美元（約1482億港元）的現金款項。雙方按基本條款為基準磋商，並落實最終文件，相關文件將在4月2日或之前簽訂。

 

　　和記港口另20%股權由新加坡主權基金淡馬錫持有。交易完成意味著長和不再於和記港口持有任何權益，但集團強調，出售資產並不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。

 

　　長和指，和記港口集團持有包括於23個國家43個港口擁有、營運、發展共199個泊位，連同所有管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口的資產。長和特別指出，貝萊德-TiL財團原則性同意收購和記港口在Panama Ports Company的90%權益。該公司擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托弗之港口。

 

　　該集團指，根據初步基本條款，按照出售資產100%企業價值227.65億美元及假設淨債務50億美元計算，以100%計算，出售資產權益價值將為177.65億美元，而按80%股權計，銷售股份權益價值將為142.12億美元。該集團同意與該財團獨家磋商為期145日。至於巴拿馬交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款後，才分別進行。

 

陸法蘭:交易純商業性質，與巴拿馬港口政治新聞完全無關

 

巴拿馬運河 | 長和擬售非中國港口資產套現逾190億美元，強調屬純商業決定

圖右為陸法蘭

 

　　長和聯席董事總經理陸法蘭表示，交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關，而該項交易是迅速、低調而又具競爭性過程下進行的成果，過程中收到眾多出價和意向書。

 

　　早於1997年香港回歸前夕，和黃已得到巴拿馬運河兩端港口25年經營權，至2021年又將有關合約延長至2047年。美國總統特朗普上任後曾指控中國取得巴拿馬運河控制權，強調美國要奪回運河，而巴拿馬總統穆利諾2月初與美國國務卿魯比奧會面後，宣布不再續簽有關「一帶一路」倡議，同時傳出消息指巴拿馬尋求妥協，考慮是否取消和記港口的巴拿馬港口經營權。

 

　　貝萊德主席兼行政總裁芬克對有關交易表示，與長江和記、MSC/TiL以及全球相關政府的深入交流，逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作夥伴，樂見其客戶能參與這次投資。

 

撰文：經濟通市場組

 

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